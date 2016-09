Kunst in der PfisterScheune

Zu Gast in der Galerie PfisterScheune von Marketta und Wolfgang Pfister in Witterschlick ist derzeit Künstlerin Christiane Zabinski (Mitte).

Alfter-Witterschlick (fes). "(ver-)Gegenwärt(-igen)" heißt die Werkschau der Kölner Künstlerin Christiane Zabinski, die noch bis Ende September in der Galerie PfisterScheune in Witterschlick zu sehen ist. Präsentiert werden 23 Arbeiten in Öl auf Holz und Leinwand, farbige Papierarbeiten sowie drei Objekte aus der Reihe "Astgeflechte" aus Naturmaterialien. Auf kleinformatigen Tafelbildern auf Holz oder Leinwand erlebt der Betrachter konkrete Farbkompositionen mit einfachen geometrischen Formen. Zudem zeichnen sich ihre Werke durch ein dynamisches Wechselspiel von Fläche zu Raum aus, erläutert Christiane Zabinski, die 1965 in Kerpen auf die Welt kam.

Eigenschaften von Raum und Räumlichkeit nicht nur auf rationale Vorstellungen zu reduzieren, sondern auch sinnlich und auf die seelische Verfassung ihrer Betrachter wirken zu lassen, sei die Intention Zabinskis, sagte Wolfgang Pfister. Er betreibt die Galerie mit seiner Ehefrau Marketta. Über sie kam auch der Kontakt zu der Künstlerin zustande. Beide hatten sich auf einem Seminar der Bonner Gustav-Heinemann-Stiftung kennengelernt.

Die studierte Romanistin und Philosophin Zabinski studierte Malerei an der Freien Akademie Rhein/Ruhr in Krefeld und erhielt dort das "Stipendium Hanseanum". Seit 2003 arbeitet sie als freischaffende Künstlerin.

Ausstellung "(ver-)Gegenwärt(-igen)"

bis Donnerstag, 29. Sept.,

(18 Uhr: Finissage)

Galerie PfisterScheune

Nettekovener Straße 6O

Witterschlick

Tel. 0 228/ 261 88 61

Öffnungszeiten:

Di. - Fr.: 17 - 19 Uhr

Wochenende: 16 - 19 Uhr Eintritt frei

www.galerie-pfisterscheune.de