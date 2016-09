Engagement seit 45 Jahren

Alfter (fes). Selbst an ihrem großen Ehrentag war Erika Welsch unruhig. Im Moment machen die Füße nicht so mit, wie sie sollen, deswegen könne sie sich nicht so für ihre zahlreichen ehrenamtlichen Aufgaben einsetzen, wie sie es gerne möchte.

Kein Wunder, denn die Oedekovenerin setzt sich seit mehr als 45 Jahren in ihrer Freizeit für die unterschiedlichsten Bereiche ein. "Ihre Aufgabe ist es für andere da zu sein", betonte Alfters Bürgermeister Rolf Schumacher anlässlich des Festaktes im Trauzimmer im Alfterer Rathaus in Oedekoven, bei der die 85-jährige ehemalige Montessori-Lehrerin aus den Händen von Vize-Landrätin Notburga Kunert die von Bundespräsident Joachim Gauck verliehene Verdienstmedaille der Bundesrepublik Deutschland erhielt.

"Sie engagieren sich unentgeltlich und ohne dafür eine Gegenleistung zu erwarten und Sie sind dafür bekannt, dass Sie sich neben Ihren 'offiziellen Ehrenämtern' auch privat um alte und hilfsbedürftige Menschen in Ihrem Umfeld kümmern", würdigte Kunert in ihrer Laudatio. "Was Sie leisten ist herausragend. Dafür spreche ich Ihnen an dieser Stelle meinen Dank und meinen Respekt für ihre Leistung aus".

Beim Deutschen Roten Kreuz engagierte sich Erika Welsch 1970 zu ersten Mal ehrenamtlich. Hier betreute sie über zwanzig Jahre lang Kinder und Jugendliche auf ihren jährlichen Ferienfreizeiten, von 1987 bis 1997 übernahm sie zusätzlich die Organisation und Begleitung von Seniorenfreizeiten, nachdem sie sich zuvor mehrfach im Bereich Seniorenbetreuung fortgebildet hatte. In der DRK-Bildungsstätte Bonn-Auerberg organisiert die Oedekovenerin seit 1997 ehrenamtlich den wöchentlichen geselligen Nachmittag für Senioren und richtet zusätzlich die Feiern zu Karneval, Ostern, Weihnachten und zum Ernte-Dank-Fest aus. Ebenfalls seit 1997 ist sie als ehrenamtliche Mitarbeiterin im Malteser-Krankenhaus Seliger Gerhard Bonn/Rhein-Sieg tätig, wo sie während des Besuchsdienstes Patienten der geriatrischen Abteilung bewirtet. Vier Jahre lang, von 2005 bis 2009, unterstützte sie einmal wöchentlich in ihrer Freizeit die Ambulanzorganisationen im Universitätsklinikum Bonn durch Sekretariatstätigkeiten und beteiligte sich auch hier am Besuchsdienst.

Doch damit noch lange nicht genug: Erika Welscher unterstützt darüber hinaus bis heute die "Schwimm- und Sportfreunde Bonn 1905 e. V.", bei denen sie seit 57 Jahren Mitglied ist, bei sämtlichen Vereinsveranstaltungen, zuletzt als Betreuerin beim Bonner Post-Marathon. "Ich mache das immer noch gerne", betonte die Würdenträgerin und hatte noch eine Anekdote aus ihrer beruflichen Zeit als Lehrerin u.a. an einer Meckenheimer Grundschule parat: "Bürgermeister Bert Spilles war vier Jahre lang Schüler in meiner Klasse", verriet sie.