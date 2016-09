Ehrenamt in der Bücherei

Alfter-Witterschlick (fes). "Ohne ehrenamtliches Engagement würde es Einrichtungen wie diese Bücherei in der heutigen Zeit wahrscheinlich längst nicht mehr geben". Mit diesen Worten würdigte Alfters Bürgermeister Rolf Schumacher den Einsatz von fünf Mitarbeiterinnen, die sich in ihrer Freizeit für die Geschickte der Alfterer Pfarrbücherei St. Lambertus Witterschlick einsetzen. Mit einer kleinen "Eisfeier" in der Eisdiele Casa del Gelato bedankten sich Franzis Steinhauer, Leiterin der Öffentlichen Bücherei St. Matthäus Alfter, die Vorsitzende des Pfarrausschusses Dagmar Schmälter von St. Lambertus Witterschlick sowie Bürgermeister Schumacher bei den fünf Ehrenamtlichen und überreichten ihnen für ihr langjähriges Engagement Urkunden der Fachstelle katholische öffentliche Büchereien des Kölner Erzbistums sowie einen Blumenstrauß. Insgesamt bringen sie es auf 55 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit. 10 Jahre dabei sind Jutta Meding, verantwortlich für EDV-Pflege, Dienstpläne, sowie die Organisation von Flohmarkt und Buchausstellung und Heike Schneider, eine der aktivsten Mitarbeiterinnen, die immer wieder kurzfristig einspringt oder auch die CDs neu sortiert.

Ebenfalls 10 Jahre arbeitet Constanze Schoch mit. Sie bindet die neuen Bücher ein und ist eine tragende Säule beim Pfarrfest und der Buchausstellung. Vor zehn Jahren begann auch Christine Zoder-Kopp, verantwortlich für die Anschaffung neuer Bücher, die sie anschließend für die Ausleihe vorbereitet, mit ihrer freiwilligen Büchereiarbeit. Zudem organisiert sie die jährliche Buchausstellung mit. Franziska Henn ist 15 Jahre dabei und sorgt unter anderem für die elektronischen Medien, pflegt die Daten der Mitarbeiter und führt die alljährliche Statistik für das Erzbistum.