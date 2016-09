Bornheim (fes). Mit der gefeierten und sehr gut besuchten Premiere des Goethe-Lustspiels "Die Mitschuldigen" (1768/69) am Wochenende im Brauhaus Kaiserhalle in Bornheim startet der Verein "Theater im Kloster" in die neue Saison.

In dem eher selten aufgeführten Lustspiel des jungen Goethe erlebt das Publikum ein turbulentes Verwirrspiel, famos mit modernen Elementen inszeniert von Cécile Kott.

Gemeinsam mit ihrem Mann, Schauspieler Gerhard Fehn, der als Wirt eine der vier Hauptrollen in dem Lustspiel gibt, rief sie vor einigen Jahren das "Theater im Kloster" in Bornheim ins Lieben. Für Begeisterung sorgen auf der Bühne neben Fehn auch Ise Papendorf, Marcel Eid und Christian Stock. "Die Mitschuldigen" werden noch vier Mal im Brauhaus Kaiserhalle, Königstraße 58, aufgeführt. Karten gibt es im Vorverkauf in der Kaiserhalle, Tel.: (0 22 22) 26 11; Tabakwaren M&C, Königstraße 76 sowie unter www.bonnticket.de.

Weitere Aufführungen:

Fr., 23. September, 20 Uhr

So., 25. September, 18 Uhr Fr., 30. September, 20 Uhr

Sa., 1. Oktober, 20 Uhr

www.theater-im-kloster-bornheim.de