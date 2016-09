Rettungsübung gut gelungen

Bornheim-Hersel (fes). Yvonne Bovelet kommt aus dem Schwärmen nicht mehr heraus: "Das Wetter hat gehalten, die Stimmung in unserer Straße ist gut, wir konnten schon einige Kunden beraten und alle Leute haben gute Laune", meint die Inhaberin des Möbel- und Bestattungshauses Bovelet, die zugleich Sprecherin der Organisationsteams vom Herseler Herbst ist. Dieser ging in diesem Jahr bereits in die 8. Runde, wie in den Jahren zuvor präsentierten sich über den gesamten Ortskern des Rheinortes verteilt wieder mehr als 40 Geschäftsleute, Hofläden, Gastronomen, aber auch Vereine und Institutionen den Besuchern. Wie immer zeigte sich, dass der Herseler Herbst mehr ist als eine Gewerbeschau. Man trifft sich, isst gemeinsam, dazu gibt es auch noch jede Menge Kultur zu erleben.

Mit dabei waren in diesem Jahr erstmals auch Flüchtlinge, unterstützt von der Herseler Flüchtlingshilfe. Unter den Linden vor der St. Aegidius-Pfarrkirche konnte man gegen eine Spende nicht nur Spezialitäten anderer Länder kosten, der Bonner Tanzlehrer Yilmaz Ta? zeigte mit einigen seiner Tanzschüler, dass man Tango auch auf orientalisch tanzen kann und unterstützte damit die Herseler Flüchtlingshilfe. In der Kapelle der Ursulinenschule (USH) herrschte heftiges Treiben, hier präsentierte die Lego-AG unter der Leitung von Fachlehrer Uwe Heffgen vom Bonner Collegium Josephinum, mit dem die USH seit mehr als 40 Jahren eine Kooperation unterhält, ihre Ergebnisse. Da gab es Legoroboter oder Balltransportmaschinen oder kreative Bauten aus den kleinen bunten Steinchen zu bewundern. Erstmals nutzten die Bonner Werkstätten der Lebenshilfe Bonn, die Chance Arbeiten zu präsentieren und zu verkaufen, die Behinderte aus dem Werk 1 in Hersel herstellen. Schauübungen der Feuerwehr, ein rheinischer Nachmittag voller Frohsinn im Seniorenhaus St. Angela oder das bunte Angebot auf dem Weingut Antwerpen rundeten das vielfältige Programm ab.