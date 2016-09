Brüser Berg feiert Familienfest

Foto: who

Brüser Berg (who). Am Samstag, 24. September, stehen der Brunnen und die Fußgängerzone wieder ganz im Zeichen des traditionellen Familienfestes, zu dem der Ortsausschuss Brüser Berg (OABB) ganz herzlich einlädt. Zwischen 10 und 18 Uhr heißt es wieder Spiel, Spaß und Unterhaltung, wenn sich der "Bonner Balkon", wie der Brüser Berg wegen seiner Höhenhalge und tollen Aussicht oft genannt wird, in ein wahres Eldorado für die ganze Familie verwandelt. Dann gibt es wieder allerhand für Groß und Klein zu Entdecken und zum Mitmachen.

Damit alle beim mittlerweile 32. Familienfest kräftig mitfeiern können, haben der OABB, die Geschäftsleute, Vereine und Einrichtungen wieder ein buntes Programm auf die Beine gestellt. Ab 10 Uhr heißt es wieder "Stöbern, Suchen, Finden, Handeln und Feilschen", wenn der bereits traditionelle Flohmarkt entlang der Borsigallee öffnet. Wer noch mitmachen möchte, sollte am Samstag ab 8.00 Uhr am Brunnen sein oder kann sich unter 0228/71016310 oder flohmarkt@brueser-berg.de anmelden.

"Der Brüser Berg ist vielfältig" lautet das Motto, und genauso vielfältig ist das Programm. So gibt es z.B. die beliebte Kutschfahrt von 12.30 bis 15.30 Uhr, es gibt eine Blumen-Tombola und einen Wettbügel-Wettbewerb mit vielen tollen Preisen. Neben dem Kinderschminken, den Hüpfburgen oder dem Kinderschminken gibt es jede Menge Programm auf der Bühne. Dort treten u.a. die Bands "Fragyle", die vielleicht älteste Schülerband Bonns, "m.u.m.m." mit Rock und Pop vom Feinsten sowie "Woodstuff" auf, die Folk, Pop und Rock aus den letzten 40 Jahren Musikgeschichte bieten. Darüber hinaus sorgen DJ Marcus & Lucas Dehning sowie Gäste aus Politik und Wirtschaft sowie die Darbietungen des OABB und der Next-Generation-Band des Hardtberg-Gymnasiums für musikalische Unterhaltung.

Darüber hinaus gibt es Clown-Shows für Kinder und Entertainer Ralf Reifenberg unterhält die Besucher. Groß und Klein können den Straßenmusikern lauschen. Zwischendurch kann man inmitten der Stände schlendern und das eine oder andere selbst ausprobieren oder eine gemütliche Pause an den einladend aufgebauten Tischen und Bänken einlegen sowie sich kulinarisch verwöhnen lassen. Bereits ab 10 Uhr können große und kleine Käufer an den Flohmarkständen stöbern und feilschen.