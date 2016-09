Ein Blick hinter die Kulissen

Beuel (hm). Aufgefallen war die Baustelle am Ende der Herbert-Rabius-Straße jedem, der seit gut 18 Monaten von der Königswintererstraße kommend ins Beueler Zentrum fuhr. Jetzt, da die Bauarbeiten abgeschlossen sind, stellte sich das Unternehmen B·A·D, das seit 40 Jahren in Bonn ansässig ist, mit einer Gesundheitsmesse unter dem Motto "Gesundheit braucht Raum" in den neuen Räumlichkeiten vor. Die Besucher konnten an Gesundheits-Checks wie zum Beispiel Seh- und Hörtests, Cholesterin- und Blutzuckermessung sowie Lungenfunktions- und Stresstests teilnehmen, interessante Vorträge besuchen, an Feuerlöschübungen teilnehmen und vieles mehr.

"Wir wollen unseren Gästen mit dieser Veranstaltung die Möglichkeit geben, einen Blick hinter die Kulissen von Arbeitsmedizinern und Sicherheitsfachleuten zu werfen und ihnen unser breit aufgestelltes Portfolio vorstellen", so Dr. Claus Goth, Clusterleiter der Zentren Köln und Bonn. Das B·A·D-Zentrum Bonn besteht aus einem Team von 65 MitarMitarbeitern - darunter Arbeitsmediziner, Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Mitarbeiter- und Führungskräfteberater, medizinische Assistenzkräfte. Das Team betreut Unternehmen aller Größen und Branchen sowie Einrichtungen des öffentlichen Dienstes. Die Umsatzzahlen des Bonner Zentrums betrugen in 2015 4,89 Millionen Euro.

Der Neubau, der von der Kreuzstr erschlossen ist, wurde als Null-Energiehaus geplant und ist barrierefrei. Geheizt wird mittels geothermischer Sonden, die emissionsfrei Erdwärme gewinnen, und Photovoltaik. In den Sommermonaten sorgen eine solare Verschattung sowie Kühlsysteme, die lediglich Luft und Wasser als Quellen nutzen und ohne Strom arbeiten, für Kühlung.

Darüber hinaus wurde eine Kindertagesstätte eingerichtet. Die BetriebsKita "GhostShip" wurde am 20. September eröffnet."Ghostship" bietet 30 Mitarbeiter-Kindern im Alter von acht Wochen bis drei Jahren Betreuungsmöglichkeiten, zusätzlich werden 15 Plätze durch die Stadtverwaltung an "Externe" vergeben.