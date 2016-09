Herzlich willkommen in "Beverly Beuel"

Beuel (hm). Mehr als 120 Karnevalisten ließen sich vom Förderkreis der Beueler Weiberfastnacht im Garten des Heimatmuseums und von der Grill-Chefin Biggi Landsberg verwöhnen. Vor 13 Jahren wurde der Förderverein als Stammtisch von der ehemaligen Obermöhn, Evi Zwiebler, gegründet. Mittlerweile ist daraus eine richtige Tafelrunde geworden.

Die Mitglieder der jecken Tafelrunde kommen regelmäßig zusammen und hecken aus, was in der Session angesagt ist. So wie in dieser Session das Motto:"Wieverfastelovend un Pützchens Maat - Beueler Wiever stonn parat".

Das Motto wurde von Obermöhn Ina Harder verkündet, ebenso wie sie Luisa Braun als Luisa I. die neue Wäscherprinzessin präsentierte. Neu unter den Karnevals-VIP's unter dem Mandelbaum im Garten des Beueler Heimatmuseums ein neues Damenkomitee, die Schifferinnen vom Beueler Schifferverein.

Immer dabei wenn es um Karneval geht alle Beueler Damenkomitees, Angehörige der Bezirksverwaltungsstelle um der neuen Leiter Christian Siegberg, Biggi Landsberg, Elke Kiesel, Gastgeber Hans Lennartz, Manfred Krahe vom Freundeskreis Pützchens Markt, die amtierende Wäscherprinzessin Tessa I., Sponsoren und Vertreter von Hilfsorganisationen wie Malteser und THW ohne die in Beverly Beuel wenig geht.

Mit dabei auch die neue Bonna, Patty I. (Burgunder) ehemalige Wäscherprinzessin und Vizeobermöhn, die miterleben konnte wie der Kommandant der Beueler Stadtsoldaten, Hans Halitzk das Buffet eröffnete und dem Warten ein Ende machte.

Jetzt warten alle nur noch gespannt auf den Sessionsstart am 11. 11. um 11:11 Uhr. Also nur noch einmal Sperrmüll und "Et jeht widder loss...!"