Eine Zeitreise mit Leseproben

Die ehemaligen Beueler Handelsschulklasse beim 50jährigen Abschlussjubiläum im "Haus am Rhein".

Limperich (hm). Vor 50 Jahren absolvierten Beueler Schülerinnen und Schüler des Jahrgangs 1848/49 die damalige Beueler Handelsschule. Heute ist diese Schulform aus der Schullandschaft verschwunden. Mit Hilfe einiger Mitschüler trugen die beiden Organisatorinnen, Doris Richarz und Marika Sowada die Adressen der Ehemaligen zusammen. Zum Treffen in angenehmer Atmosphäre im "Haus am Rhein" hatten sich 17 ehemalige Mitschüler eingefunden. Davon hatte es zwei nach Berlin verschlagen, die es sich nicht nehmen ließen zurück in die Heimat zu reisen. Zeit hatten sie schließlich alle, da nach der Entlassung aus der zweijährigen Handelsschule mittlerweile alle im Rentenalter sind.

Zum fröhlichen Wiedersehen mit vielen Anekdoten aus der gemeinsamen Schulzeit hatte Magdalena Mihatsch als Einzige an die sogenannte "Bierzeitung" der Abschlussfeier gedacht und gab bei dieser Gelegenheit einige Leseproben. Ein weiteres Treffen wurde für 2018 vereinbart, dann gibt es zwar kein goldenes Klassentreffen aber viele runde Geburtstage zu feiern.