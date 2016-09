Gedenken an Zwangsarbeiter

Beuel (hm). Wenn über die Schrecken der Nazi-Zeit und des von Nazi-Deutschland angezettelten Weltkrieges gesprochen wird, findet die große Gruppe der Zwangsarbeiter nur selten Beachtung.

Zu vielen Hunderttausend wurden Frauen, Männer und sogar Kinder nach Deutschland verschleppt, nachdem ihre Heimatländer von der deutschen Wehrmacht überfallen worden waren. Die Befreiung 1945 erlebten viele von ihnen nicht.

Am 1. September jährte sich der Überfall Nazi-Deutschlands auf Polen, woher zahlreiche der Toten stammten. Mit diesem Tag begann die europaweite Verfolgung, Versklavung und Vernichtung vieler Millionen Menschen.

Auf dem Beueler Friedhof am Platanenweg erinnert daran ein unscheinbares Gräberfeld an 40 Frauen und Männer und 20 Kinder aus Osteuropa, die zwischen 1943 und 1945 in Beuel starben.

Um ihrer zu gedenken und an das Leid der Zwangsarbeiter zu erinnern, wurden seit 2015 private Spendengelder zusammengetragen, damit mit einer Stele würdig auf diesen Erinnerungsort hingewiesen wird. Am Jahrestag des Überfalls auf Polen machte nicht nur das Transparent "Wir gedenken Opfern von Rassismus und Gewalt", auf den Anlass aufmerksam. Die Beueler Initiative gegen Fremdenhass hatte sich versammelt, um ihre Gedenkstele, die von Steinmetzmeister Michael Naundorf entworfen wurde zu enthüllen und einzuweihen Susanne Rohe die Vertreterin der Initiative dankte den 35 privaten Spenderinnen und Spender begrüßte die Vertreter der Stadt und leitete zur Historikerin Johanna Altman-Radwanska über die das Leben einiger Zwangsarbeiter rekonstruierte und dabei von Schülern aus Bonner Schulen unterstütz wurde. Nach einer Gedenkminute wurden die Namen von bekannten polnischen Zwangsarbeitern verlesen.