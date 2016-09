Zustimmung aber auch Unmut

Poppelsdorf (who). Es war doch etwas anders als sonst, wenn man über das Poppelsdorfer Straßenfest schlenderte. Lag es am Wetter - am Nachmittag und Abend gab es Regen, so dass der Regenschirm ein unentbehrliches Utensil war - oder daran, dass das Straßenfest, das dieses Jahr zum 34. Mal gefeiert wurde, erstmalig durch den neu gegründeten Verein gefeiert wurde, der sämtliche Planungen für das Fest an Frank Berlebach von Best-Even Service Technik abgegeben hatte.

Nachdem Peter Weingarten jr. nicht mehr für den Ortsbund kandidierte, der während seiner Amtszeit stets die mangelnde Beteiligung bei den Sitzungen beklagte, wurden im Juni d.J. Neuwahlen sowie eine Neufassung der Satzung beschlossen, so dass der Ortsbund nun als Verein fungiert. Zum neu gewählten Vorstand gehören die beiden Vorsitzenden Rüdiger Schütz und Adrian Brühl, ihre Stellvertreter sind Salah Cheko und Saeed Bahadori, Beisitzer wurden Roland Stoll und Christian Friedrich.

"Die Durchführung des Straßenfests stand auf des Messers Schneide", sagte Rüdiger Schütz. So gab es z.B. die letzten beiden Jahre Probleme mit dem Lärm, wo jetzt das Ordnungsamt der Stadt Bonn der richtige Ansprechpartner ist. "Auch die Stadt möchte, dass das Straßenfest stattfindet", so Adrian Brühl. Darüber hinaus sei man jetzt, auch durch die externe Vergabe der Organisation an Frank Berlebach, inmitten eines Umbruchs, was stets zu einigen Unstimmigkeiten führe.

Wichtig ist den beiden Vorsitzenden Schütz und Brühl, dass man miteinander im Vorfeld spricht, um eventuelle Unstimmigkeiten, wie z.B. die einheitliche Müllgebühr in Höhe von 30 Euro für alle, aus dem Weg zu räumen. Man müsse dem Ganzen eine Chance geben und nicht alles gleich verurteilen. Darüber hinaus sei die Straßenfest-Abrechnung für Transparent, da die Ortsbund-Mitglieder sie ohne Probleme einsehen könnten.

Neu waren z.B. dass die beiden Bühnen von den SWB Energie und Wasser gesponsert wurden, neu war die Kletterwand, die extra für die jungen Besucher aufgebaut worden war, und neu war u.a. auch, dass es dieses Jahr ein rd. 22-stündiges Musik- und Actionprogramm an den beiden Bühnen gab. Neu waren aber auch die einheitlichen Müllgebühren, da nun BonnOrange statt der ehrenamtlichen Helfer des Ortsbunds im Anschluss die Straße reinigte. Viele Gastronomen störte, dass sie das Bier nur noch in 0,3-Liter-Gläsern und zum Einheitspreis von 3 Euro verkaufen sollten. Für Unmut bei einigen Ausstellern sorgte die angehobene Standgebühr (ehemals einheitlich 250 Euro), die dieses Jahr zum Teil bis zu 620 Euro betragen sollte.

So machten einige Geschäftsleute beim Straßenfest nicht mit, was zu einigen Lücken entlang der Flaniermeile führte. Vereine, wie z.B. die Poppelsdorfer Schützen, bekamen überhaupt keinen Stand. Auf ihrem Standplatz befand sich nun inmitten des Straßenfestes ein Toilettenwagen, der seinen "lieblichen Geruch" verteilte. Darüber hatte der Ortsbund versäumt, bei einigen Lokalen das Sondernutzungsrecht zur Bestuhlung aufzuheben, was den Platz teilweise ziemlich eng werden ließ.

Und während einige "ahle Poppelsdorfer" manche Gäste vermissten, die man sonst gerne zum Klaafen traf, sorgte das dargebotene Programm, das u.a. mit den Bands "Spökes", "The Peasants", "Rock@Venture" sowie dem "Dancing Sound mit Willi Bellinghausen" oder auf der Großen Bühne mit den "Sunny Skies", vor beiden Bühnen trotz des Regens für die richtige Straßenfest-Stimmung.

Gemeinsam mit Heinz-Wilhelm Blesgen, Heinz Schöneseiffen, Walter Dung und Paul Stoll rief Peter Weingarten sen. 1983 das Poppelsdorfer Straßenfest als deren Vorsitzender ins Leben. Ziel war zum einen, die Kassen der Vereine zu füllen, damit diese ihren "Verpflichtungen", wie z.B. Mai-Ansingen mit Maibaum, St. Martinszug inklusive Weckmänner und Kapellen, Kranzspende am Ehrenmal, Blumen zu Goldhochzeiten oder auch den Straßenschmuck zu Weihnachten, nachzukommen. Zum anderen sollte die 1983 fertiggestellte "neue" Clemens-August-Straße und ihre vielen Geschäfte einem größeren Publikum vorgestellt und präsentiert werden.