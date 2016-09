Den Kindern ein Zuhause geben

Bonn (we). Mehr als 60 Organisationen aus Bonn und Umgebung zeigten anlässlich des Weltkindertages auf dem Bonner Marktplatz, was sie für Kinder anzubieten haben. Während sich hunderte begeisterter Kids in zig unterschiedlichen Spielen übten, informierten sich ihre Eltern an den Ständen der Anbieter über deren Aktivitäten für Kinder.

"Kindern ein Zuhause geben", das war die Überschrift über den Aktivitäten, die die Stadtverwaltung Bonn organisiert hatte. Organisatorin Andrea Koors eröffnete um Punkt 12 Uhr von der Bühne aus den Reigen der attraktiven Programmpunkte. Als erstes stürmte Käpt'n Blaubär die Bühne, um danach das OGS-Orchester der Nordschule zu begrüßen. Die spielten Fanfaren und die Ode an die Freude. Christoph Müller von der Musikschule Bonn betreut die Kids. "Die Kinder können einfache Stücke schon nach wenigen Wochen nachspielen. Wir üben zweimal die Woche. Einmal mit Einzelunterricht. Das zweite Mal als gesamtes Orchester." Die Kids ernteten Riesenapplaus. 29 von 47 Aktiven hatten Christoph Müller und OGS-Koordinatorin Ulrike Glanz mitgebracht.

Heiß her ging's weiter auf der Bühne: Zumba und die große Zirkus-Show mit Clown Olli verzückten die Zuschauer. Tanz, Akrobatik, Poetry Slam und andere Beiträge erhöhten die Attraktivität der Gesamtveranstaltung. An den Ständen herrschten Informationen und Spiele vor. Da gab es Pfiffiges wie per Luftdruck angetriebene Raketen, ein selbstgebautes Riesenschachspiel, Bastelaktionen, Kinderschminken, Groß-Memories. Und immer wieder Informationen über das, was die Organisationen und Verbände für Kinder anbieten.

Mit dabei waren die beiden christlichen Kirchen mit ihren Hilfsorganisationen Caritas und Diakonie. Der Deutsche Kinderschutzbund war ebenso zugegen wie Don Bosco oder auch die katholische Jugendagentur Bonn. Das Jugendzentrum K 7 hatte tanzende Schwäne dabei, die Schulsozialarbeit stellte sich vor. Stattreisen war da. Genauso wie viele Aktionen und Aktivitäten für Familien mit Migrationshintergrund und Beispiele für Flüchtlingshilfe. Unicef hatte als UN-Organisation selbstredend ebenfalls einen eigenen Stand. Dort konnten sich die Kids im Dosenwurf üben.

Sun for children kümmert sich um ein Zuhause für Waisenkinder z. B. im Kongo. Momotombo um therapeutische Hilfe für Kinder mit Handicap in Nicaragua. So eröffnet sich eine Fülle von Möglichkeiten. In beeindruckender Vielfalt zeigt sich Bonn als Stadt, die für Kinder da ist. Und ihnen ein Zuhause sein will.