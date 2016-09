Mit Bananenflanken zu mehr Integration

Region (who). Eigentlich wollten die Teams der "Bananenflankenliga" ihren ersten Spieltag inmitten der Stadt stattfinden lassen. Aber dafür war es etwas kurzfristig für das 1. Ligaspiel, so dass der Flohmarkt in der Rheinaue - und hier die große Blumenwiese - Austragungsort für die Teams aus Trier, Köln und aus Bonn/Rhein-Sieg waren. Ebenso kurzfristig konnten die ursprünglich ebenfalls gemeldeten Teams aus Dortmund und der Südpfalz nicht reagieren.

Das tat aber der Spielfreude der anwesenden Mannschaften, die jeweils 2 x 10 Minuten gegeneinander kickten, keinen Abbruch. Denn Gewinner waren alle, da das gemeinsame Erlebnis statt des sportlichen Wettkampfs im Vordergrund stand. Alle kickten in dem mobilen Soccercurt mit viel reichlich Einsatz und noch mehr Spaß, um ihren diesjährigen Bananenflanken-Ligameister zu ermitteln.

Geistig behinderte Kinder haben in normalen Fußball-Clubs oft keine Chance, dort in das Vereinsleben integriert zu werden, berichte Carsten Steiner, Mitorganisator des Spiels in der Rheinaue. So sei es Ziel des Gesamtkonzepts des Teams "Bananenflanke" als Austragungsort Innenstädte und stark frequentierte Plätze zu suchen, damit die Kinder eine große Aufmerksamkeit haben, wahrgenommen werden und daraus ein positives Selbstbewusstsein ziehen können. Durch den Aufbau eines positiven Selbstwertgefühls wird den Kindern und Jugendlichen mit Beeinträchtigungen mehr Lebensqualität geschenkt.

Das Projekt Bananenflankenliga entstand 2011 in Regensburg durch den Round Table, das "Team Bananenflanke Bonn/Rhein-Sieg e.V." wurde im April 2016 gründet. Für den Spielbetrieb und das Training stehen den geistig behinderten Kindern und Jugendlichen professionelle Fußballtrainer und Pädagogen zur Verfügung. Ziele sind die Stärkung des Selbstwertgefühls durch das Fußballspielen vor großem Publikum sowie die Aufklärungsarbeit und öffentliche Aufmerksamkeit. Mittlerweile gibt es in ganz Deutschland 17 Vereine des "Teams Bananenflanke", die von Round Table Deutschland gegründet oder unterstützt werden.

Mittels Spenden- und Sponsorengelder finanziert, strebt Round Table einen nachhaltigen Betrieb der "Bananenflankenliga" für die nächsten Jahre an. Der Begriff "Bananenflanke" entstand übrigens durch den Fußballnationalspieler Manfred "Manni" Kaltz, der den Ball, krumm wie eine Banane, in den Strafraum des Gegners schlagen konnte. Und da im Leben der behinderten Kinder und Jugendlichen auch nicht alles "gerade" läuft, wurde die Banane als Maskottchen ausgewählt. Die wird übrigens Manni Ballnane genannt und war natürlich auch in Bonn zugegen.

Letztendlich haben alle gewonnen. Es war ein toller Tag mit vielen Emotionen und schönen Spielen - also ein echtes Bananenflanken-Kickerturnier. So konnte das Maskottchen Manni Ballnane neben dem Pokal für die siegreichen Kicker aus Trier, die als weitestes Team die Auszeichnung mit nach Hause nehmen konnte, am Ende jedem Spieler eine Medaille zur Erinnerung an diesen tollen Spieltag in der Bonner Rheinaue verleihen.