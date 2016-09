So geht's in die Tonne

Bonn (we). Das Deutsche Rote Kreuz macht mit ihrem neuen Haus in Auerberg den Anfang. Es setzt ein neues Müllentsorgungs-System ein, das vor allem für Menschen gedacht ist, die im Rollstuhl sitzen. Hausbewohnerin und Rollstuhlfahrerin Claudia Keller führt vor, wie das funktioniert: Die Mülltonne steht in einem Gestell. Sie wird angekippt, ein Deckelmechanismus lässt den Deckel der Mülltonne elegant nach hinten gleiten. Und die Tonne kann im Sitzen ohne Probleme befüllt werden. Das Ganze ist ein Test, der aufgrund einer Initiative von Rot-Kreuz-Mitarbeiter Christoph Blessing zustande kam: "Wir wollen hier im Haus für Menschen mit Handicap das Machbare an Qualität verwirklichen. Damit die Menschen sich wohl fühlen."

Da kam es gerade recht, dass er in einer Fachzeitschrift von einer Entwicklung der Berliner Stadtreinigung las: Dort hatte die Praktikantin und Produktdesignerin Evelyn Malinowska gelegentlich ihrer Diplom-Arbeit innerhalb eines knappen Jahres das neue System erdacht und mit Hilfe der Berliner Stadtreinigung zur Serienreife gebracht. Da es sich um Standard-Mülltonnen handelt, die hier verbaut werden, ist das System in der Entsorgung nicht teurer als der Standard. Jetzt läuft in Bonn die Testphase. bonnorange-Chefin Kornelia Hülter ist zuversichtlich, das neue System bald flächendeckend anbieten zu können. Das System wird in Berlin gebaut. Der Preis muss noch kalkuliert werden.

Die Betroffenen sind zufrieden: "Meine Frau und ich fühlen uns in dem Haus, in dem wir seit März wohnen, ausgesprochen wohl", erzählt Peter Keller, Ehemann von Claudia. "Die Wohnung ist modern, hell und barrierefrei. Meine Frau hat deutlich mehr Lebensqualität als früher. Dazu trägt die einfachere Müllentsorgung bei."