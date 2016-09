Rakete zündet in Endenich

Endenich (we). Die ehrenamtlich geführte Stadtteilbücherei in Endenich ist um eine Attraktion reicher. Jonas, Leonie und Katharina drängen sich um ein knallrotes Raketenmodell. Das ist bestückt mit Comics. Lucky Luke, Tim und Struppi und Co. freuen sich über die neu gewonnene Attraktivität: "Die Comics standen bisher in der Ecke. Und jetzt sind sie im Mittelpunkt des Interesses. Übrigens bei den begeisterten Kids ebenso wie bei Erwachsenen", erklärt die Vorsitzende des Fördervereins der Bücherei, Gabriele Hähner.

"Die Stadtsparkasse Köln/Bonn hat 450 Euro gespendet, den Rest zum Gesamtpreis von 580 Euro hat der Förderverein dazu gelegt. Und jetzt haben wir eine neue Anlaufstelle." Die ehrenamtlich geführte Bücherei arbeitet mit 32 aktiven Ehrenamtlern. Bis auf durch Wegzug verlorene sind alle Mitarbeiter der ersten Stunde nach wie vor dabei. Wer keine Zeit mehr für einen Dauereinsatz in der Bücherei hat, bietet aktuell Bastelgruppen für Kinder an. Auch die Endenicher Bücherzwerge für Kids ab 1 Jahr sind beliebt. Und Lesestunden für Kinder runden das Angebot der nach wie vor gut besuchten Bücherei ab. Die ist auch ein Treffpunkt für junge Familien. Mutter Natalie freut sich für ihre Kids Jonas, Leonie und Katharina. Und greift gleich auch mal selbst nach Lucky Luke.