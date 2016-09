Singender "Flashmob" zum Jubiläum

Rhein-Sieg-Kreis (dwo). Mit dem "Aufmerksamkeit-Rap" konnten die Sänger an der "Goldenen Ecke" in Siegburg die Passanten sofort fesseln. Die Leute blieben stehen und fragten, was da wohl passiert. Bei den folgenden Liedern "Nun Freunde, lasst es mich einmal sagen" und "Congratulations und celebrations" waren die Neugierigen angehalten, sogar mitzusingen. Im Gespräch wurde schnell klar, worum es ging.

Seit 30 Jahren bietet die Caritas mit ihrer Krebsberatungsstelle im gesamten Rhein-Sieg-Kreis einen Anlaufpunkt für Betroffene und Angehörige. Bis Ende 2018 ist die Finanzierung dieser wichtigen Stelle gesichert. Doch ergänzende Angebote, wie das Chorsingen, die Malgruppe oder der Männer-Gesprächskreis, sind nur durch finanzielle Mittel des Fördervereins möglich. "Dieser Flashmob soll das Thema nochmal in die Öffentlichkeit bringen", so Krebsberaterin Bozena Halas. "Wir möchten, dass die tollen Angebote, die wir haben, wahrgenommen werden." Anstatt das Jubiläum mit einer Feier zu begehen, entschied man sich, mit diesem "Flash-Singen" in der Kreisstadt lieber eine spritzige Aktion zu organisieren. Der "Kernchor" , unterstützt von Verwandten, Freunden und anderen Chormitgliedern, konnte so das Interesse des Publikum in der Fußgängerzone hervorrufen, in der Hoffnung, den einen oder anderen Gönner zu finden, der mit seinen Spenden die kreative Arbeit dieser großartigen Truppe mitfinanziert.

Mehr im Internet unter www.caritas-rheinsieg.de