Schüler-Shuttle zum LVR-Landesmuseum

Bonn (we). Schulen aus Köln und Bonn haben die Möglichkeit, ihre Kids kostenlos per Bus in das LVR-Museum fahren zu lassen. Und natürlich geht's ebenso gratis retour. "Schon seit 2010 haben wir diese Kooperation, die das möglich macht", so Museums-Chefin Gabriele Uelsberg.

Die Sparkasse Köln/Bonn gibt pro Jahr rund 30.000 Euro. Das Museum nimmt von den Schülern kein Eintrittsgeld. Und die Stadtwerke Bonn fahren per Bus nach Köln und Bonn, um die Schulklassen zu transportieren und auf diese Weise die Schüler-Kenntnis der Geschichte per Museum aufzupolieren. Im Gegensatz zu anderen Gelegenheiten hilft dieser VIP-Service den Schülern, motiviert ein Museum zu betreten. Das ist sonst eher eine ungeliebte Pflichtübung für viele junge Leute. Und im LVR-Museum wartet eine spannende Aufbereitung diverser Themen auf die Schüler. So lernen sie, wo sie herkommen. Was Geschichte ist.

Die Sparkasse Köln/Bonn versteht das als Beitrag für die Region, "der wir uns verbunden fühlen und in der wir verwurzelt sind", sagt Sparkassenvorstand Artur Grzesiek. Anja Wenmakers, Marketing-Chefin der Stadtwerke Bonn, sieht vor allem die Transportleistung in den letzten Jahren: "Wir haben mehr als 22.000 Klassen transportiert. Darauf sind wir stolz." Bis zu vier Fahrten je Dienstag sind möglich. Dabei überfahren die Stadtwerkle Bonn regelmäßig die unsichtbare Grenze nach Köln: 6623 gefahrenden Klassen aus Bonn stehen 4889 aus Köln gegenüber. Ein Anmeldeformular gibt's auf der Website des LVR-Museums.