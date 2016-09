"Nachwuchs" war das große Thema

Rhein-Sieg-Kreis (dwo). Zu einem feierlichen Empfang lud die Kreishandwerkerschaft Bonn Rhein-Sieg erneut ins Stadtmuseum Siegburg. Anlässlich des deutschlandweiten "Tag des Handwerks" wurden in diesem Rahmen herausragende Betriebe und Persönlichkeiten aus der Branche geehrt. Stellvertretend für viele Unternehmen zeichnete man die "Josef Klein GmbH & Co. KG" aus Niederkassel zum Handwerksbetrieb des Jahres aus.

Die exzellente Unternehmensstrategie und besondere Ausbildungsleistung sind prägnante Merkmale dieser Firma. Außerdem kamen die elf Prüfungsbesten aus den Gesellen- und Abschlussprüfungen 2016 auf die Bühne. Ohnehin war der Nachwuchs das große Thema des Abends. Kreishandwerksmeister Thomas Radermacher sprach in seiner Begrüßung von einer falschen Fokussierung auf Abitur und akademischem Studium. "Der Fachkräftemangel ist zu einem echten Problem geworden", betonte er. "Dabei sind die Aussichten sehr gut".

Er wies darauf hin, dass bald viele Betriebe, aufgrund der demographischen Entwicklung und fehlender Nachfolge, zur Übernahme anstehen. Die Karriereaussichten für die neue Generation von Handwerkern wären blendend. Dass die ausbildenden Unternehmen sich auf die Bedürfnisse der neuen Lehrlinge einstellen müssen, stellte Josè Flume in ihrem Vortrag "Wie mache ich meinen Betrieb für Auszubildende interessant" dar. Wegen der Veränderungen des Bewerbermarktes muss die "Ausbildung einen neuen Stellenwert bekommen". In erster Linie erklärte sie den Gästen, wie die "Generation Vielfalt" denkt und wie sie die Lehrberufe empfinden. "Sie müssen sich überlegen, welcher Typ Azubi passt zu mir?", äußerte sie in ihrem Resümee.

Das Publikum diskutierte im Laufe des Abends sicherlich über so manche der ausgefallenen Denkanstöße. Einen Blick wert war jedoch auch die Präsentation "Das Schmieden von Gold im Jahre 2016". Anlässlich des 70-jährigen Bestehens der Gold- und Silberschmiede-Innung Bonn-Rhein-Sieg zeigten die Mitglieder eine repräsentative Auswahl von Werkstücken aus dem Alltag bis hin zu meisterlichen Schmuckstücken. Diese gaben auch einen guten Einblick in die Fähigkeiten eines Goldschmieds anhand angewandter Techniken. Die Ausstellung ist noch bis Montag, 3. Oktober im Stadtmuseum, Markt 46, zu bewundern.