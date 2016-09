Baskets starten in die Saison

Bonn (sae). Drei Tage müssen die Fans der Telekom Baskets Bonn noch ausharren, dann startet ihr Team in die neue Saison. Und zum Auftakt steht für das nahezu komplett ausgetauschte Bonner Mannschaft gleich eine Bewährungsprobe an: Um 18 Uhr tritt die Truppe von Headcoach Silvano Poropat auswärts bei ALBA Berlin an. Nach der miserablen Saison 2015/2016 drückte das Baskets-Management den Resetknopf und tauschte bis auf Eigengewächs Florian Koch die komplette Mannschaft aus. Dabei legte Trainer Poropat bei den Neuverpflichtungen Wert auf eine gesunde Mischung aus Offense- und Defensefähigkeiten. Besonders letztere ließ in der abgelaufenen Saison stark zu wünschen übrig, war streckenweise sogar inexistent. Josh Mayo (bisher Givova Scafati, Italien) und der Deutsche Ex-Frankfurter Konstantin Klein bekleiden die Spielposition "Eins" des Point Guards, sind also für den Spielaufbau zuständig. Ryan Thompson und Anthony "TJ" DiLeo komplettieren die Guard-Positionen, wobei gerade der von den Giessen 46ers kommende DiLeo ebenfalls in der Lage ist, den Spielaufbau zu organisieren. Bei Ryan Thompson hängt vieles davon ab, wie fit der Ex-Bamberger bis Saisonbeginn wird. Am vergangenen Wochenende stellte der US-Amerikaner seine steigende Formkurve unter anderem mit elf Punkten, fünf Rebounds und sieben Assists beim 81:68 Sieg der Baskets gegen das polnische Team Anwil Wloclawek unter Beweis. Die Positionen des Small Forwards bekleiden Yorman Polas Bartolo und Florian Koch. Besonders der aus Giessen an den Rhein gewechselte Polas Bartolo gilt als harter Verteidiger. Florian Koch hat in der Sommerpause fleißig trainiert und dabei sichtbar an Muskelmasse zugelegt. Kenneth Horton und Johannes Richter sind die neuen Bonner Powerforwards. Horton spielte bislang in Bayreuth, Richter kommt von den Skyliners Frankfurt. Der 1,99m große Horton soll die Bonner Offensive stärken, Johannes Richter wird Hortons Backup sein. Julian Gamble und Filip Barovic sind Bonns neue Centerspieler. Gamble spielte bislang in der belgischen Liga bei Basic-Fit Brüssel, wo er in der vergangenen Saison bester Shotblocker war. Filip Barovic kommt vom bulgarischen Meister Lukoil Academic nach Bonn. Saisonziel ist laut Sportmanager Michael Wichterich das Erreichen der Playoffrunde und die Wiederbelebung des "Baskets-Spirit", der dem vorherigen Team völlig abging. Ein anderes Auftreten erwartet auch der Sponsor Deutsche Telekom AG, der seine Unterstützung für die Baskets gerade erst bis 2019 verlängert hat. "Eine Saison wie die gerade abgelaufene entspricht nicht dem Anspruch unseres Unternehmens", gab Stephan Althoff, Leiter Konzernsponsoring der Deutschen Telekom bei der Mannschaftsvorstellung klar zu verstehen. "Das darf sich nicht noch einmal wiederholen."

Foto: Engst Die Telekom Baskets Bonn starten am Samstag in Berlin in die neue Saison.