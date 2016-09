Hennef/Aegidienberg. Saisonabschluss im NRW-Nachwuchs-Cup für die Jugendlichen von TriPower Rhein-Sieg. Der letzte Wettkampf dieser fünfteiligen Wettkampfserie war die Triathlonlandesmeisterschaft in Vreden. Hier erreichten Ida Vedder (WSA) und Fabian Gossen (MJUN) jeweils als Achte die Top Ten. Auch in der Cup-Gesamtwertung schafften beide einen tollen achten Platz. Außerdem erreichte Antonia Paal (WSB) Platz zehn in NRW. Für die TriPower-Jugend ist damit die Saison 2016 fast beendet. Es folgt noch der Crossduathlon in Ahrweiler und viele Aktive starten noch beim Waldbreitbacher Staffelmarathon. Danach folgt eine mehrwöchige Regenerationsphase, bevor es schon Ende Oktober mit der Vorbereitung auf die Saison 2017 losgeht.

Beim zweitältesten Triathlonrennen überhaupt im niederländischen Almere zeigte sich Jan Fischer in glänzender Verfassung und finishte die Langdistanz so schnell wie seit vielen Jahren kein Sportler von TriPowermehr. Seine Zeit von 9:24 Stunden bedeutete Platz drei in der stark besetzten Altersklasse 24-39. Für das 3,8 Kilometer lange Schwimmen im See vor Almere benötigte Fischer knapp über 51 Minuten, stieg als Dritter aller Alterklassenathleten aus dem Wasser und als Zweiter auf das Rad. Die Radstrecke auf Flevoland ist bretteben aber extrem windanfällig. Fast die gesamten 180 Kilometer absolvierte er ohne Sichtkontakt zu weiteren Sportlern in 4:55 Stunden. Für den abschließenden Marathon benötigte er trotz Hitze 3:31 Stunden. Auch für Fischer somit ein gelungener Saisonabschluss.

