Große Freude an der Musik

Rhein-Sieg-Kreis (dwo). "Ich denke, dieses Mal haben wir einen sehr guten Spendenzweck", gibt sich Wolfgang Schmitz, Vorstand der Kreissparkasse Köln, begeistert. Erneut richtet die Kreissparkassenstiftung für den Rhein-Sieg-Kreis die "Klassik-Bühne" aus. Unter Leitung von Guido Schiefen stehen von Freitag, 28. Oktober, bis Montag, 31. Oktober, wieder fünf außergewöhnliche Kammerkonzerte in der Region an.

Wie üblich werden zu den Veranstaltungen keine Eintrittsgelder erhoben, vielmehr wird um Spenden gebeten. In diesem Jahr geht der Reinerlös an demenzerkrankte Menschen im Rhein-Sieg-Kreis. Mit dem Geld sollen die vier sozialpsychiatrischen Zentren Unterstützung erhalten, die über ihre regelmäßige Arbeit hinaus auch mit kulturellen Angeboten helfen, wie Museums- und Theaterbesuche oder den Angehörigen beibringen, wie man sich auf den Demenzerkrankten am besten einstellen kann.

Seit 1996 gibt es bereits diese Veranstaltungsreihe, die dem Publikum ein hochwertiges Musikerlebnis garantiert. "Ich hatte immer die Idee, einen Festivalcharakter zu schaffen", äußerte Guido Schiefen, "Es kommen so Menschen zusammen, die auf die gleiche Art und Weise musizieren und Freude daran haben". Eröffnet wird die Bühne am Freitag, 28. Oktober, um 19.30 Uhr in der Wallfahrtskirche "Zur schmerzhaften Mutter" in Hennef-Bödingen. Auf dem Programm steht unter anderem ein Quartett für Klarinette, Violine, Violoncello und Klavier von Paul Hindemith. "Das ist eine Rarität", verspricht der künstlerische Leiter. Hier greift auch der Amerikaner Eric Le Van in die Tasten, der am Samstag, 29. Oktober, um 19.30 Uhr im Glasmuseum Rheinbach zu einem Klavierabend einlädt.

Am Sonntag, 30. Oktober, findet im Gästehaus Petersberg in Königswinter ab 18 Uhr ein Orchesterabend der besonderen Art statt. Guido Schiefen spielt selbst Werke von Friedrich Gulda. "Der hat jedem etwas zu bieten. Gulda wandelt nicht auf ausgetretenen Pfaden, sondern zwischen den Welten". Wer es lieber etwas versöhnlicher mag, kommt am Montag, 31. Oktober, um 19.30 Uhr in die katholische Kirche Sankt Simon und Judas Thaddäus nach Wachtberg, wo Anette Maiburg und Andreas Mildner mit Flöte und Harfe die Musik in einem grandiosen Ambiente präsentieren. Die Familienmatinee für Kinder ab acht Jahre ist für Sonntag, 30. Oktober, um 11 Uhr in der Burg Wissem in Troisdorf geplant. Unter dem Titel "Das große Rennen um den Platz aufe Erde" begeistert hier eine sehr spezielle "Castingshow" das Publikum, von der Groß und Klein gleichsam überrascht sein werden. Alle Kartenwünsche (maximal vier pro Konzert) per Email an kirsten.felgner@ksk-koeln.de