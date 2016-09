Kultursplitter aus der Region

Region (ad). Für die Meteorologen ist der Sommer schon vorbei, und in der Tat: Die langen Abende im Biergarten gehen wohl jetzt ihrem Ende entgegen. Und auch für die Kulturstätten in der Region beginnt überall die neue Spielzeit nach der Sommerpause.

Rheinbach

Seit nunmehr elf Jahren das Sommer-Kultur-Highlight mit dem ganz besonderen Flair: die Veranstaltungsreihe "Kultur im Hof". Im "Himmeroder Hof" kommen die Freunde der verschiedensten Musikrichtungen - Rock, Pop, Country, Jazz, Folk und Oldies - auf ihre Kosten. Und das Schöne: Der Eintritt ist frei; der Hut geht herum, jeder wirft seinen finanziellen Beitrag für das Kulturereignis hinein. Im Monat September die letzten Highlights: die Band "PlayOff" aus Rheinbach rund um den Frontmann und Sänger Georg Grohs am Freitag, 16. September, 19 Uhr; und am Freitag, 30. September, 19.30 Uhr, in der Stadthalle, aber auch wieder bei freiem Eintritt: "Musical Highlights" mit den "Stars on Stage Company".

Auch das Stadttheater beginnt die neue Spielzeit (20. September, 20 Uhr), und zwar mit einem Klassiker: "Die Kameliendame" von Alexandre Dumas mit Anouschka Renzi in der Hauptrolle. Die Geschichte spielt in der Pariser Halbwelt des 19. Jahrhunderts. Rauschende Feste, Opernbesuche und Champagner bestimmen das Leben der Kurtisane Marguerite Gautier. Armand Duval, ein Mann aus den besten Kreisen, lernt die Kurtisane kennen und lieben. Darüber ist sein Vater besorgt und sucht heimlich die Kurtisane auf. Infos und Karten: 02236 / 917 - 502.

Meckenheim

Eine Komödie präsentiert das Theater Gaudium im City-Hotel Bonner Straße 25: "Panther sucht Tigerweibchen" am 23. und 30. September sowie am 1. Oktober, jeweils um 20 Uhr. Weitere Infos: 0157 702 880 03.

Swisttal

Die Theatergruppe Odendorf bringt im September die Komödie "Irgendwo im Nirgendwo" von Wolfgang Binder auf die Bühne des Dorfsaals am Bendenweg. Der junge Markus Walther stirbt bei einem Verkehrsunfall und nun stellt sich die Frage für Frau Düwel und Herrn Engelen: "Himmel oder Hölle". Denn der Lebenslauf des jungen Mannes ist noch nicht eindeutig für diese Frage. Die Aufführungen: 16., 17., 23., 24. und 30. September, jeweils um 20 Uhr.

Wachtberg

Drei Künstlerinnen aus der Ahrregion, die Sängerin Alexandra Tschida und ihre langjährige Pianistin Ilse Kösling sowie Angela Clemens-Mitschke (Moderation, Ausstellung) überraschen ihre Zuhörer bei ihrem Kulturprogramm unter dem Titel "Zeitgefühle" mit einer Mischung aus Musik, Texten und Bildern am Sonntag, 25. September, 17 Uhr, im Köllenhof in Wachtberg-Ließem. Dabei steht die Musik ganz im Zeichen der goldenen 20er Jahre. Wer kennt nicht bekannte Melodien wie "Veronika, der Lenz ist da" oder "Bel ami" von den Comedian Harmonists und "Liebling, mein Herz lässt dich grüßen" von Zarah Leander? Beherrschendes Thema ist die Liebe. Karten (13 Euro) gibt es an der Abendkasse.

Im Drehwerk in Adendorf: die Kabarettistin Nessi Tausendschön mit "Die wunderbare Welt der Amnesie" am Sonntag, 18. September, 19 Uhr; "Mädelsabend" mit Mirja Regensburg am Freitag, 23. September, 20 Uhr; Ingo Oschmann mit "Es ist ja so" am Sonntag, 25. September, 19 Uhr sowie Ingo Konrads am Donnerstag, 29. September, 20 Uhr, mit "Best of Wein-Comedy": Das Lachen im Weinkeller geht weiter. Infos und Karten: 022 25 / 1719.

Bad Godesberg

Mit der Premiere der "Kameliendame" von Alexandre Dumas und Anouschka Renzi in der Hauptrolle hat das "Kleine Theater" Bad Godesberg die neue Spielzeit eröffnet - noch bis 18. September auf dem Spielplan; danach am 20. September im Rheinbacher Stadttheater. Am 22. September, 20 Uhr, dann Premiere für Chris Pichler als "Romy Schneider - Zwei Gesichter einer Frau". "Ich kann nichts im Leben, aber alles auf der Leinwand", urteilte Romy Schneider über sich selbst. Chris Pichler schlüpft in diese ernsthafte, ungestüme Künstlerin Romy Schneider. Infos und Karten: 0228 / 36 28 39.

Sie geben dem gemeinsamen Tod den Vorzug vor dem getrennten Leben: "Romeo und Julia". Mit Shakespeares wohl berühmtestem Drama eröffnen die Kammerspiele Bad Godesberg am 14. September, 19.30 Uhr, die neue Spielzeit - weitere Aufführungen am 22., 25. und 30. September. Seit über 400 Jahren ist die Geschichte von "Romeo und Julia" der Prototyp der romantischen Liebe: überwältigend in seiner Bedingungslosigkeit, Idealbild für Generationen von Liebenden. Infos und Karten: 0228 / 77 80 22.

Bonn

Die Oper hat die neue Spielzeit mit dem Musical "Evita" von Andrew Lloyd Webber begonnen - eine weitere Aufführung am 24. September. Eine weitere Premiere am 25. September, 18 Uhr: "La Bohème" von Giacomo Puccini. Infos und Karten: 0228 / 77 80 08.

Die Zeit im guten, "alten" Pantheon ist vorbei; Ende Oktober startet das "neue" Pantheon-Theater in Bonn-Beuel. Und damit das Publikum nicht unter Entzugserscheinungen leidet, finden einige beliebte Pantheon-Veranstaltungen bei befreundeten Theatern in Bonn statt - so hat die "Harmonie" in Endenich ihren Veranstaltungssaal für das WDR-Kabarettfest am 10. Oktober zur Verfügung gestellt. Und im Saal des Theaters Marabu in der Brotfabrik Beuel wird am 24. September Kleinkunstpreisträger HG. Butzko sein neues Kabarettsolo "Menschliche Intelligenz" zeigen. Weitere Infos: 0228 / 21 25 21.

Er hatte es drei Tage lang versucht, aber dann wollten die angeschlagenen Stimmbänder nicht mehr: Robert Kreis musste dem Publikum des Contra-Kreis-Theaters die traurige Nachricht übermitteln, dass er alle Vorstellungen im September in Bonn absagen muss. Die gute Nachricht: Sein Gastspiel "Großstadtfieber" wird am Ende der Spielzeit vom 17. bis 23. Juli 2017 nachgeholt!

Am Donnerstag, 15. September, hat dann das Theaterstück "Terror" von Ferdinand von Schirach - eine Co-Produktion mit dem Jungen Theater Bonn - Premiere im Contra-Kreis-Theater. Eine Lufthansa-Maschine wird von Terroristen gekapert und nimmt Kurs auf die Allianz-Arena, wo 70.000 Menschen ein Fußballspiel sehen. Soll Luftwaffenmajor Lars Koch die Passagiermaschine abschießen, wenn die Terroristen nicht einlenken? Die Bühne wird zum Gerichtssaal und das Publikum zum Entscheidungsträger. Weitere Infos: 0228 / 63 55 17.