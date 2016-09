Ratz-fatz ins Internet

Bornheim (fes). Es ist vollbracht: Der Ausbau des Glasfasernetzes in Bornheim ist nach 1,5 Jahren abgeschlossen. Möglich machte dies eine Zusammenarbeit mit der Stadt Bornheim und dem Kölner Telekommunikationsanbieter NetCologne, der das leistungsstarke Highspeed-Netz erreichtet hat. Damit können nun die Bürger aller 14 Stadtteile ab sofort mit bis zu 100 Megabit pro Sekunde im Internet surfen. Erreicht werden 22.400 Privathaushalte und rund 700 Firmen. Für den Ausbau haben die Stadtbetriebe und NetCologne Hand in Hand zusammengearbeitet und 45 Kilometer Glasfaserleitungen verlegt und 122 neue Technikgehäuse in den Wohngebieten aufgestellt. Für die Verlegung der Kabel mit modernster Robotertechnik zeichnete die Regensburger Firma "Fast Opticon" verantwortlich. Weitere Information unter www.netcologne.de/bornheim sowie telefonisch unter 0800/22 22-800. Geschäftskunden können sich unter 0800/22 22 -550 beraten lassen oder Fragen an business@netcologne.de stellen.