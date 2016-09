Flüchtlinge im Porträt

Alfter-Oedekoven (fes). Über mehrere Monate hatte der Alfterer Architekt und Fotograf Helmut Hergarten Flüchtlingsfamilien in der Region mit seiner Kamera porträtiert, um ihnen ein Gesicht zu geben und sie aus der anonymen Masse herauszuholen. Nachdem die Ausstellung "WELCOME friends & families" in der Kölner Michael Horbach-Stiftung ihre Premiere feierte, macht sie nun bis zum 6. Oktober Station im Alfterer Rathaus in Oedekoven. Bürgermeister Rolf Schumacher eröffnete die Ausstellung mit 44 Aufnahmen sowie einer Audio-Video-Installation mit Interviews mit Flüchtlingen. Groß war das Interesse, auch viele Flüchtlinge, die auf den Fotos zu sehen sind, kamen zur Vernissage.