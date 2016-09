Ein Fest für alle im Dorf

Bornheim-Widdig (fes). "Unser Dorf lebt!" verkündeten schon seit Wochen die Plakate in den Widdiger Straßen. Und wie der kleine Rheinort lebt! Bei schönstem Sommerwetter hielt es viele Widdiger nicht zu Hause, da ging man zu "Bärbels Wiesen", benannt nach der Eigentümerin Bärbel Steinheuer, die ihre Wiese an der Römerstraße für das alljährliche Dorffest zur Verfügung stellte.

Organisiert von der Dorfgemeinschaft unter dem Vorsitzenden Werner Bamberg gab es vor allem für die Pänz jede Menge Abwechslung. So hatten etwa die St. Georg-Pfadfinderschaft und der Martinsausschuss für ein buntes Kinderprogramm gesorgt, der Pfarrausschuss bot alkoholische und anti-alkoholische Cocktails an, Melanie Mandt verkaufte selbst hergestellten Schmuck und Taschen und Wilfried Hambach, Vorsitzender des Karnevalsvereins, hatte die Oldtimerfreunde Vorgebirge organisiert, die mit ihren edlen Flitzern auffuhren. Passend dazu hatte die KG Blau-Gold einen fetzigen Rock'n'Roll-Tanz einstudiert. Den musikalischen Abschluss bildeten die Rheinlandfaren Hersel. Mit großem Elan waren auch die Neubürger Widdigs mit von der Partie.

Flüchtlingsfrauen, die in den Containern an der Römerstraße untergebracht sind, hatten das Dorffest um kulinarische Köstlichkeiten aus ihrer Heimat bereichert, etwa Blätterteigpasteten, Weinblätter oder eine Torte aus Hühnchenfleisch mit Pistazien und Cashewkernen: "Viele haben die ganze Nacht gekocht und gebacken, damit wir heute die Speisen anbieten können", erklärten Gabi Eusterholz und Margret Jend, die für die Bornheimer Flüchtlingshilfe für Widdig zuständig sind. Das Dorffest nutzen die Vereine und Institutionen auch, um sich den Bewohnern einmal vorzustellen, so etwa Alexandra Wolf und Gertrud Jeken vom Leitungsteam der Katholischen Öffentlichen Bücherei St. Georg Widdig. "Wir liegen etwas versteckt hinter der Pfarrkirche, viele wissen gar nicht, dass es uns gibt, deswegen machen wir mit unserem Bücherflohmarkt mit", erklärten die beiden ehrenamtlich tätigen Frauen. Immerhin verfügt die kleine Pfarrbücherei über gut 2. 000 Medien.

Dank sprach Werner Bamberg auch Gastwirt Achim Frings aus, der das Bierfässchen für den Fassanstich spendierte und der Firma Hepenstrick für Zwiebelbraten und Currywurst. Der Erlös kommt der Dorfgemeinschaft zugute.