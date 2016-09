Tollitäten stehen bereit

Bornheim (fes). Tollitätenfreie Zeit ade - nach einem Jahr Tristesse werden die Bornheimer in der kommenden Session wieder von einem Prinzenpaar regiert! Dieses präsentierte freudig der noch amtierende Prinz Heiko Bergmann, zugleich Vorsitzender der KG "Bonnem Alaaf", gemeinsam mit seiner Prinzessin Antje auf dem diesjährigen Ackerfest. Als künftiger Prinz Karneval werden Matthias II. und seine Frau Andrea II. (beide Schlegel) am 19. November um 19.11 Uhr im Brauhaus "Kaiserhalle" proklamiert. Beide stammen aus den Reihen der erst im vergangenen Jahr gegründeten KG "Bonnem Alaaf".

Matthias Schlegel arbeitet als Zentralheizungs- und Lüftungsbauer und kam vor 39 Jahren in Rudolstadt zur Welt. Zu seinen Hobbys zählt er seine Familie, er fährt gerne Fahrrad und werkelt in seinem Haus. Karneval bedeutet für ihn Spaß, Zusammenhalt und Freude. Seit 2011 ist er mit seiner besseren Hälfte Andrea verheiratet, die 4 x 11 Jahre alt ist, wie sie betont.

Kennen und lieben gelernt haben sich die beiden 2009 auf einer Betriebsfeier. Sie zogen ein Jahr später nach Bornheim. Andrea Schlegel, geboren in Köln, arbeitet als Bürokauffrau und hat eine Tochter. Auch für sie ist die Familie, zu der auch ihr Hund gehört, das Wichtigste. Ansonsten liest und trödelt sie gerne. Warum möchte sie Prinzessin werden? "Ich möchte die Freude am Karneval im Rhein-Sieg-Kreis und darüber hinaus den Menschen nahe bringen". Außerdem war es immer schon ein großer Traum von der 44-Jährigen Teil eines Prinzenpaares zu sein. Karneval bedeutet für sie Freude, Traditionsstolz und Lebenslust.

Heiko Bergmann wird die beiden als Prinzenführer begleiten. Als Adjutant wird den beiden Regenten Thomas Kuhl zur Seite stehen.



Gefreut hat sich auch Ralph Habeth, Vorsitzender der Vorgebirgsmusikanten. Die Kapelle richtet traditionell das Ackerfest auf der Mühlenstraße aus, das seit gut 30 Jahren gefeiert wird. Der Andrang war diesmal besonders groß, was sicherlich auch daran lag, dass Hoch "Harald" endlich mal so richtig sommerliche Temperaturen brachte. Benannt ist das Straßenfest übrigens nach den "Ackerern", wie sich viele Alt-Bornheimer noch gerne bezeichnen. Im Bornheimer Oberdorf haben noch etliche Alteingesessene ihre Wurzeln. Bevor es hier eine Bebauung gab, existierten vor über hundert Jahren landwirtschaftliche Nutzflächen, so dass man im Volksmund bei der Mühlenstraße immer noch vom "Acker" spricht.

Proklamation des Bornheimer Prinzenpaares

Matthias II. und Andrea II. (Schlegel)

Samstag, 19. November, um 19.11 Uhr im Brauhaus Kaiserhalle,Königstraße 58, Bornheim