Ein überraschender Vorstandswechsel

Alfter (fes). Karl-Ernst Schäfers ist nicht mehr Vorsitzender des Alfterer Gewerbevereins. Seine Position nimmt vorerst seine bisherige Stellvertreterin Gabi Haag ein. Die Entscheidung, die für viele völlig überraschend kam, habe er "kurzfristig getroffen", teilte Schäfers auf Anfrage mit: "Die Gründe für meine Entscheidung sind persönlicher Natur. Daher möchte ich auch nicht, dass diese öffentlich werden", so der 57-jährige PR-Fachmann, der mit seiner Familie in Volmershoven-Heidgen wohnt.

2008 gründete sich der Alfterer Gewerbeverein mit damals 18 Mitgliedern (heute sind es um die 80). Schäfers war von Anfang an Motor des Vereins und bis vor einigen Tagen auch dessen Vorsitzender. Viele Initiativen gingen von dem Verein aus, etwa die Gewerbeschau, die alle zwei Jahre rund um das Oedekovener Rathaus stattfindet. Druck machte Schäfers mit seinen Mitstreitern bereits vor acht Jahren auf die Gemeinde den Breitbandausbau in den Ortsteilen anzugehen.

Satzungsgemäß nimmt nun die bisherige zweite Vorsitzende Gabi Haag, die in Alfter-Ort ihr Fotofachgeschäft betreibt, den Vorsitz ein. Die Oedekovener Physiotherapeutin und bisherige Beisitzerin Bettina Faßbender ist ihre Stellvertreterin. Künftig möchte der Gewerbevereinsvorstand als Team agieren, da niemand die Lücke, die Schäfers hinterlässt, eins zu eins schließen könne, betonten Gabi Haag und Kassierer Daniel Faßbender im Gespräch mit dem Schaufenster. Gabi Haag (57) wird dem Verein zunächst bis zum kommenden März vorstehen.

Wie es endgültig im Vorstand weitergeht, darüber entscheiden die Mitglieder in ihrer Jahreshauptversammlung im kommenden März, so Haag. Sie lässt auch offen, ob sie für den Vorsitz dann offiziell kandieren möchte: "Wir sind alle Gewerbetreibende und müssen sehen, wie wir das stemmen können, daher wäre die Teamlösung mit der Verteilung auf mehrere Schultern die Beste", so die Geschäftsfrau.

"Wichtig ist uns, dass wir uns bei Karl-Ernst Schäfers für seinen Einsatz und seine Arbeit bedanken möchten. Das, was er gemacht hat war sehr prägend für den Verein", lobten Haag und Faßbender. Die Gewerbeschau, die turnusmäßig 2017 wieder stattfindet, sei nicht Gefahr, so Gabi Haag. "Sie ist ein Erfolgsgarant", ergänzt Werbefachmann Daniel Faßbender aus Oedekoven. Der Termin für die 7. Auflage der Leistungsschau, der 9. Juli, steht bereits. Ende September wollen sich die Mitglieder erstmals zusammensetzen und erste Planungen auf den Weg bringen und Ideen sammeln.

Aus den bisherigen monatlichen Stammtischen sind mittlerweile Themen- und Netzwerkabende geworden, die nun im Schnitt drei bis vier Mal im Jahr stattfinden. Daran möchte der Gewerbeverein auch weiterhin festhalten. Die Abende dienen nicht nur der Netzwerkpflege, hier kommen auch spezielle Themen für Selbstständige zur Sprache. So wird es beim kommenden Themenabend am 20. September um 20 Uhr um die "Initiative Inklusiver Arbeitsmarkt" gehen. Interessenten treffen sich bei der Firma Multimedia Service Bournot in der Klara-M.-Faßbinder-Straße 13 in Bonn-Dransdorf.

Gewerbeverein Alfter

Vorsitzende: Gabi Haag

stv. Vorsitzende: Bettina Faßbender

Schriftführerin: Sabine Hahn

Kassierer: Daniel Faßbender

Beisitzer: Daniel Bournot, Katrin Holz, Petra Lersch, Brigitte Meuer und Robert Schwindt.

www.alfter-gewerbeverein.de