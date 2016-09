Swisttal-Essig/Bornheim (fes). "Die Atmosphäre hier ist so familiär, jeder kennt jeden und wir verstehen uns alle prima", schwärmt Laura Bené. Die 19-jährige Bornheimerin nahm mit fünf Jahren ihre ersten Reitstunden auf dem Birkenhof in Swisttal-Essig. Nun bereitet sie sich gemeinsam mit gut zehn anderen Reitschülerinnen unter der Leitung von Claudia und Joachim Jenoschka und der Rösberger Autorin und Feldenkraislehrerin Krista Ruepp auf die Premiere des neuesten Theaterstücks "Hände weg von Mississippi" frei nach dem gleichnamigen Bestseller von Cornelia Funke vor (siehe Infokasten rechts).

Das Besondere: Neben den menschlichen Darstellern werden auch Hunde und Pferde in der großen Scheune der Eheleute Jenoschka, wo die Aufführung zu sehen sein wird, ihren großen Auftritt haben.

Mit den Theaterstücken, die alle paar Jahre aufgeführt werden, möchte Reitlehrerin Claudia Jenoschka, die 2012 als Direktorin der Waldorfer Nikolaus-Grundschule in den Ruhestand ging, kleine und große Menschen nach ihren ganz verschiedenen Möglichkeiten und Fähigkeiten integrieren.

Die Schauspielerinnen sind zwischen acht und 19 Jahre alt. Krista Ruepp liest das Theaterstück in Teilen vor: "So sind Dialoge möglich, aber auch nonverbale Ausdrucksmöglichkeiten haben ihren festen Platz. Die gegenseitige kooperative Hilfeleistung, auch im Umgang mit den Pferden, bringt Anerkennung und Selbstbestätigung. Ängste und Unsicherheiten werden überwunden", erläutert Claudia Jenoschka. Die liebevoll gestalteten Kulissenbilder malten die Reitschülerinnen in den Sommerferien selber.



"Hände weg von Mississippi"

Samstag, 17. September

Samstag, 24. September

jeweils um 16 Uhr

Birkenhof Reiten + Therapie,

Sternstraße 41

53913 Swisttal-Essig

ca. 2 Stunden (inkl. Pause)

Der Eintritt ist frei, freiwillige Spenden sind willkommen.