Gedichte im Einmachglas konserviert

Alfter-Oedekoven (fes). Kreativ, vielfältig und vital zeigte sich Alfters Kunstszene zum Auftakt der diesjährigen Alfterer Kulturtage. Noch bis Ende September (siehe Kasten) gibt es ein vielfältiges Angebot. Den Anfang machte die 3. "Art Alfter" im Rathaus in Oedekoven. Auf dem beliebten Kunstmarkt präsentierten mehr als 20 Kreative aus Alfter und der Region ihre Arbeiten.

Etwa Frank Fammels aus Bad Godesberg, der sich mit seinem erweiterten Triptychon kritisch mit Facebook und der Internetsucht beschäftigte. Zu sehen ist ein Router, der verteilt über drei Gemälde das Porträt einer jungen Frau zeigt, die ähnlich wie eine Drogenabhängige an einer Infusionsflasche hängt. Fammels möchte allerdings nicht missverstanden werden, denn er ist kein Gegner der digitalen Kommunikation, er möchte nur auf den Missbrauch aufmerksam machen. Für ihn ist Facebook Segen und Fluch zugleich.

Voller Stolz zeigt Hatice Caska-Oehm eines von mehreren Einmachgläsern in denen sich verschiedene Zettelchen befinden: "Ich koche meine Gedichte ein, damit sie haltbar bleiben, erläutert die Oedekovener Künstlerin, die sich mit ihren Installationen der Symbiose aus Wort und Bild auseinandersetzt. So legt sie kein Wort auf die Goldwaage, bei ihr wird auch nichts unter den Teppich gekehrt. Sie steht für eine offene Sprache, die für sich spricht. Ursprünglich in Berlin zu Hause zog es Johanna Schmidt vor fünf Jahren zu ihrer Familie nach Alfter. Ihre Bilder entstehen oft im Traum. So wacht die Künstlerin morgens auf und malt aus dem Geträumten ihre Werke: "Im Traum ergeben sich oft sehr viele Bilder", erklärt sie.

Für Eugenie Hellmann, Vorsitzende des Kulturkreises Alfter, war die Art Alfter wieder ein großer Erfolg. Sie freut sich jedes Jahr aufs Neue über das stetig wachsende Niveau der Aussteller und ihrer Werke. Nach der Eröffnung des Kunstmarktes durch Bürgermeister Rolf Schumacher gab es noch ein vielfältiges Rahmenprogramm aus Schauspiel, Musik und Literatur.



Weiteres Programm zu den Alfterer Kulturtagen:

Sonntag, 18. September, 11.30 Uhr, Kulturbahnhof Witterschlick, Servaisstraße 34, Klassik-Matinee (18 Euro/Vorverkauf Albert Söhngen, Tel. (0228) 64 55 87).

Freitag, 23. September, 18 Uhr, Genuss-Lieder-Abend "Klassik light - Wien, Wien, nur Du allein", China-Restaurant "Gourmet Garden" Oedekoven, Alfterer Straße 2 (Eintritt 25 Euro für Büffet und Musik/Abendkasse 27 Euro/Vorverkauf: Telefon (0228) 9649 336)

Samstag, 24. September, 18 Uhr, Literatur-Genuss mit der szenisch-literarischen Collage "Ich liebe Dir!", Ensemble Lautspuren, Simonshof, Kottenforststraße 11, Volmershoven. Der Eintritt ist frei. Informationen bei Familie Six unter Tel. (0228)

64 22 98.

Sonntag, 25. September, 14 Uhr, "Die Schöne und das Ungeheuer", Märchenaufführung im Rahmen des Gemeindefestes der Evangelischen Kirche Alfter, Am Herrenwingert 1.

Dienstag, 27. September, 19.30 Uhr, Vortrag "Kennst Du schon Picasso?", Vortrag mit Erika Schmelter, Evangelisches Gemeindezentrum, Am Herrenwingert 1, Alfter

www.kulturkreis-alfter.de