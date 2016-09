Deutscher Meister im Beachvolleyball

Siegburg. Mit seinem Partner Mark Moos/ART Ratingen gewann der gebürtige Siegburger in der Altersklasse 3/Ü47, die Deutschen Meisterschaften im Beachvolleyball der Senioren in Berlin. Dort nahmen die besten 16 Teams aus ganz Deutschland teil, die sich in verschiedenen Turnieren während des Sommers qualifizieren konnten.

Die Beachvolleyballer Schmidt und Moos gewannen während der Saison die Turniere in Rumeln/Nordrhein-Westfalen und waren damit Westdeutsche Meister 2016 und die offene Hessenmeisterschaft in Rodheim/Hessen. Als Vierte der Setzliste trat das Duo bei der Deutschen Meisterschaft in Berlin an.

Am Samstag wurde zunächst in Vierergruppen gespielt und Sonntag dann im Double Out Modus. Ohne einen Satzverlust in sieben Spielen wurden Holger Schmidt und Mark Moss ungeschlagen Deutscher Meister in ihrer Altersklasse. Nach der Siegerfeier durften die Rheinländer im BVB-Dortmund Flieger zurück in die Heimat fliegen.

Daneben wurde Holger Schmidt/Beachclub 2000 dieses Jahr Vierter der Westdeutschen Mixedmeisterschaften und Vizemeister im sogenannten WVV B (Westdeutscher Volleyball-Verband) Finale.

Holger Schmidt lernte das Volleyballspiel beim TV Kaldauen, spielte beim TV Menden in der Regionalliga, später beim SSF Bonn in der 2. Volleyball Bundesliga & trainiert die SG Menden - Much/Windeck. 2002 gewann er bereits einmal die Westdeutsche Beachvolleyball-Meisterschaft mit seinem früheren Partner Jens Wagenbreth. Beide gewannen auch den 8. Siegburger Beachvolleyball Cup 2005.