Abschied von der internationalen Bühne

Birgit Michels hat in während ihrer langen Karriere die Welt kennengelernt, hier im Featherdale Wildlife Park in Sidney

Beuel (hm). Nach eineinhalb Jahrzehnten im internationalen Badminton-Zirkus beendet Birgit Michels ihre internationale Karriere. Zu Monatsbeginn übernahm die 31-jährige Spitzenspielerin des 1. BC Beuel im Geschäftszimmer der Sportfördergruppe der Bundeswehr in Köln eine Vollzeitstelle. Nach dem Rücktritt vom Rücktritt 2014 und einigen Monaten Abstand vom internationalen Spielbetrieb aber der Aussicht auf eine Teilnahme an ihren dritten olympischen Spielen in Rio, entschied sie sich noch einmal anders und hängte eine Ehrenrunde dran.

Beim olympischen Mixed Badminton-Turnier mit Michael Fuchs (Bischmisheim) hatten sie bei der Auslosung für die Spielgruppen wenig Glück und beide verloren, trotz guter Vorstellungen, alle drei Spiele in jeweils zwei Sätzen. "Am Anfang war die Enttäuschung wirklich sehr groß", resümiert Michels. "Wir haben echt gut gespielt, gerade die ersten beiden Spiele waren gut. Sich dann ohne Satzgewinn zu verabschieden, war nicht einfach." Rio sei nach Sidney und London wieder eine unglaublich tolle Erfahrung gewesen.

Der jetzige Umbruch ist krass, denn nun wird sie 41 Stunden pro Woche im Büro verbringen. "Es wird eine große Umstellung. Ich freue mich wirklich sehr auf die Zeit und meine neuen Aufgaben." Auch ist sie sich bewusst, dass der Wechsel keineswegs einfach sein wird. "15 Jahre bin ich durch die Welt geflogen und war auf jedem Kontinent. Momentan bin ich froh, erstmal nicht in den Flieger steigen zu müssen."

Ihr letztes internationales Turnier waren die olympischen Spiele allerdings noch nicht. Drei Turniere, nämlich die Dutch Open, Bitburger 2 Open und die German Open wird sie noch spielen und sich von der großen Bühne standesgemäß verabschieden.

Mit dem Ende der internationalen Karriere verschiebt sich Birgit Michels' Fokus auf die nationale Ebene. Als Kapitänin der Beueler Bundesligamannschaft wird sie auch in der neuen Saison die Zuschauer in der Erwin-Kranz-Halle begeistern und ein Auge auf die Truppe der "jungen Wilden" haben.

"Vermutlich werde ich in der kommenden Zeit langsamer auf dem Feld werden. Ich hoffe aber, dass ich das mit meiner Erfahrung gut machen kann", sagt sie mit einem Augenzwinkern. Auf jeden Fall werde sie versuchen, öfters in Bonn zu trainieren und vor Ort zu sein. Und vielleicht ist es sogar ein Vorteil, wenn sie sich in Zukunft komplett auf die Bundesliga konzentrieren und hierfür ihre ganze Kraft aufbringen kann.

Los geht die Badminton-Bundesligasaison für den 1.BC Beuel übrigens am 10. September mit einem Auswärtsspiel beim 1.BV Mülheim. Tags darauf, am 11. September, empfängt der 1.BC Beuel den deutschen Meister aus Bischmisheim zur Heimpremiere. Dann fliegen ab 14 Uhr wieder die Federbälle in der Erwin-Kranz-Halle.