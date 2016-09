Schön war's wieder...

Pützchen (hm). Eins haben St. Adelheid von Vilich und der amtierende Oberbürgermeister von Bonn, Ashok Sridharan, gemeinsam: Sie beherrschen die Kunst mit Holzgegenständen sprudelnde Frische zu erschließen. Während die Äbtissium das Jahr 1.000 ihren Äbtissinnenstab in die Erde stieß und einen Pütz (Quelle) erschloss, der Überlieferung nach die Adelheidisquelle in Pützchen, packte 2016 der Erste Bürger der Bundesstadt 550 Meter weiter im Bayernzelt einen Holzhammer, malträtierte einen Messinghahn, trieb ihn mit zwei Schlägen ins Bierfass und eröffnete strahlend und zum ersten Mal den 649. "Pützchens Markt"

Zeremonienmeisterin Ina Harder, stilecht wie so viele Gäste im Dirndl, darunter 400 Bonner, die in diesem Jahr den 65. feierten, verkündete den 2.500 Besuchern, dass nun "O'zapft" sei. Das war es.

Vermisst wurde die Trachtenkapelle, das "Ein Prosit" oder "Oans zwoa Suffa". Dass traditionell Kölsch in die Maßkrüge fließt, damit hat man sich abgefunden, aber ohne "Dicke Backen Musik" dafür endlose Festreden, Musik aus der Konserve und Fastelovendsmusik von "De Boore" war die Eröffnung nicht wirklich stilecht, die Stimmung dennoch bestens (Siehe unser Fotoalbum: ww.schaufenster-bonn.de). Bleibt zu hoffen, dass beim 650. Jubiläumsmarkt die Weiß-Blaue Zelt-Deko nicht gegen Luftschlangen ausgetauscht wird.

Richtig zünftig hingegen war der Historische Festumzug mit mehr als 750 Teilnehmern und über 40 historischen Zugmaschinen. Organisiert vom Freundeskreises Pützchens Markt war er die gelungene Generalprobe für 2017, wenn in Pützchen das 650-jährige Bestehen des Jahrmarktes gefeiert wird. Mitten drin unter den Teilnehmer von Beueler Damenkomitees, Traditionsvereinen wie die Beueler Stadtsoldaten oder der Schifferverein auch Beueler Musikkapellen, Ortsvereine und Fahnenträger, Bürgermeister Yves Sejourné aus der Beueler Partnerstadt Mirecourt, der mit einer Abordnung aus den Vogesen nach Pützchen anreiste kam aus dem Staunen nicht mehr heraus.

Den Umzug musste man erlebt haben. Sonne satt, keine Wolke am Himmel. Eng standen fröhliche und gut gelaunte Zuschauer in den Budengassen, begrüßten auch die Ehrengäste auf dem Promiwagen, die schon mal für Fastelovend übten und bunte Geschenke unter die Kirmesfans brachten. Allen voran OB Sridharan, zu Beginn stilvoll im Jackett, wenig später aber mit Marscherleichterung und mit Ehefrau Petra immer wieder ein begehrtes Fotomotiv.

Wie es sich für Beuel gehört und in kultigen Dirndls am Start waren ehemalige Wäscherprinzessinen, die noch amtierende Tessa I. (Steimel) sowie die designierte Luisa I. (Braun) mit ihren Wäscherinnen Romina Markmann und Jacqueline Schillo. Im weißen Benz Cabrio zeigten sie sich während des Spektakels erstmals der Öffentlichkeit, passend zum Sessionsmotto "Wievefastelovend un Pützchens Maat - Beuele Wieve stonn parat"

Nach drei Tagen bahnte sich ein neuer Besucherrekord an. Marktleiter Borchert konstatierte, sogar den beste Pützchens Markt aller Zeiten und Bezirksbürgermeister Guido Déus war voll des Lobes über die Leistungen der Polizei und des Ordnungsamts, deswegen die Kirmesbesucher mit viel Sicherheit Pützchen besuchen konnten. Verantwortlich aber auch die spektakulären Fahrgeschäfte, die in diesem Jahr in Premiere hatten und die Kirmesfreunde anlockten sowie das Kaiserwetter das das Sahnehäubchen war. Ob traditionelle Geschäfte oder modernste Kirmestechnik - bei rund 4,5 Kilometern Frontlänge und 500 Karussells und bunten Buden sollte für jeden etwas dabei gewesen sein.