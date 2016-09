Neue Weinkönigin vorgestellt

Lengsdorf (who). Seit letztem Jahr ist der Heimat- und Verschönerungsverein Lengsdorf (HVV) tätig, um das diesjährige Weinfest vorzubereiten, erläuterte des 1. Vorsitzender Christoph Schada. Und nutzte sogleich die Möglichkeit, dass sich die neue und 21. Lengsdorfer Weinkönigin der anwesenden Presse vorstellte.

"Ich bin ein typisch Lengsdorfer Mädche", sagte Maria Block, die als Maria I. ab ihrer Krönung die Geschicke rund um den Lengsdorfer Wein für zwei Jahre vertreten wird. Als gebürtige Lengsdorferin sind ihr alle Festivitäten im Ortsteil bekannt und sie freut sich schon jetzt auf die bevorstehende Regentschaft. Vor allem im Jubiläumsjahr des 25. Lengsdorfer Weinfestes.

Als Tochter von "Sonnenblumenkönig" Stefan Hünten ist sie an der Kreuzung Villemombler/Provinzialstraße groß geworden, lernte beim Zuckermais abpacken und bis 10 zählen, Hecke schneiden bei Opa und Traktor fahren. Vom Tecker fahren konnten sich die Lengsdorfer selbst überzeugen, als sie gemeinsam mit dem HVV und der noch amtierenden Weinkönigin Juliane I. Wirtz-Matern den neuen "Wingert" gleich neben der Kirche am Dorfplatz mit anlegte, damals jedoch noch inkognito war.

Die 23-jährige hat einen Bruder und eine Schwester und fuhr während des Studiums mehrfach nach Australien. Dort lernte sie auch den australischen Wein und ein gutes Tröpfchen zu schätzen. Ihre Gastmutter trank immer zum Abend ein Gläschen, u.a. Chardonnay. "Es gibt sehr gute australische Weine, aber auch der Lengsdorfer Rotling ist ok", sagt Maria Block. Allerdings mag sie am liebsten Weißwein oder Rosé.

Seit August 2012 arbeitet Maria bei der Firma Technolam in Troisdorf, bei der sie auch ihre Ausbildung zur Groß- und Außenhandelskauffrau und im Anschluss den Bachelor im Bereich Handelsmanagement an der EUFH in Brühl absolvierte. Zurzeit arbeitet sie bei Technolam als Technische Sachbearbeiterin und absolviert berufsbegleitend den Master in General Management an der IUBH Bad Honnef.

Bei so viel Arbeit und Ausbildung bleibt ihr trotzdem noch Zeit für ihr Hobby. Sie treibt nach der Arbeit gerne Sport wie Schwimmen, Laufen und Fußball und macht gerne Ausritte auf ihrem Pferd Huni. Wenn sie nicht gerade ihrem Vater bei den Sonnenblumen hilft, feiert sie gerne Karneval, Tanz in den Mai, die Kirmes, Sankt Martin oder eben auf den Weinfesten. Darüber hinaus ist sie Mitglied bei den "Knallhaade", die ihr während der Regentschaft als Weinkönigin ebenso zur Seite stehen, wie ihr Bacchus Ralph Biry.

"Es ist etwas Schönes, wenn man die Traditionen aufrecht erhält und auch den Jüngeren zeigt, was wir in Lengsdorf alles haben", sagt Maria Block, die sich auf ihre Regentschaft schon gut vorbereitet hat. Da den Lengsdorfer Weinköniginnen freigestellt ist, wie gewandet sie an den offiziellen Terminen teilnehmen - so hatte Juliane I. oftmals ein Kostüm an - hat sich Maria bereits bei einem Besuch in München mehrere Dindl für ihre Regenschaft besorgt.