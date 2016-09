Maria Block hatte ersten offiziellen Termin

Foto: who

Duisdorf (who). Obwohl noch nicht in Amt und Würden hatte Maria Block, die ab der Krönung auf dem Lengsdorfer Weinfest für zwei Jahre die "Amtsgeschäfte" als Weinkönigin innehaben wird, ihren ersten offiziellen Termin: ihre Vorstellung bei der Bezirksbürgermeisterin für den gesamten Hardberg, Petra Thorand.

Zur Unterstützung hatte sich Maria ihren Vater Stefan Hünten sowie den Weinfestausschuss-Vorsitzenden für Lengsdorf, Christoph Schada nebst Lebensgefährtin Stephanie Bulang-Matern, Mutter der derzeitigen Lengsdorfer Weinkönigin Julian I., mitgebracht.

"Es ist mir eine der liebsten Ehren, alle zwei Jahre eine junge Dame der Bezirksbürgermeisterin vorzustellen", sagte Schada galant und überreichte auch gleich die druckfrischen Exemplare des Festhefts vom diesjährigen, 25. Jubiläumsweinfest in Lengsdorf. Darüber hinaus machte er noch gleich eine Neuerung bekannt, die wegen der Kurzfristigkeit der Zusage nicht in die Festschrift aufgenommen werden konnte: die Cheerleader der TelekomBaskets statten dem Weinfest ebenfalls einen Besuch ab. Darüber hinaus werden in der Festschrift die vielen Highlights des Weinfests sowie viel Interessantes und auch die neue Weinkönigin vorgestellt.

Maria Block nutzte den Termin, um sich persönlich bei der Bürgermeisterin vorzustellen und darauf hinzuweisen, dass sie zu ihrer Krönung, die Bürgermeisterin Thorand vornehmen wird, am Freitag um 19.00 Uhr auf viele Gäste zählt. Mit dabei sein werden u.a. die "Knallhaade", die sie bei der Krönungszeremonie unterstützen und deren Mitglied sie ist.

Bürgermeisterin Thorand freute sich, dass Maria die Traditionen in Lengsdorf aufrechterhalten möchte, an vielen Festivitäten teilnimmt und auch den Stadtbezirk bei den vielen Terminen offiziell vertritt. "Denn diese Traditionen machen auch die Liebenswürdigkeit unseres Stadtbezirks aus", sagte Thorand, die Maria zwei schöne, aufregende Jahre wünschte und sich bereits jetzt auf das Krönungszeremoniell freut.