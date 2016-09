Tolles Programm und einige Neuerungen

Lengsdorf (who). Vom Freitag, 16. September, bis einschließlich Sonntag, 18. September, feiert Lengsdorf sein dreitägiges Weinfest. Und wenn es nach Werner Dorn und Christoph Schada vom Weinfestausschuss gehen würde, muss nur noch Petrus mitspielen, denn alles andere ist "parat" für das Lengsdorfer Weinfest, das dieses Jahr sein 25-jähriges Jubiläum feiert.

Neu auf dem Weinfest ist der neue Wingert, direkt am Dorfplatz, und die neue und technisch aufgerüstete Bühne, die für das Weinfest-Publikum einen nun noch besseren Standort hat. Hinzu kommen die Buden für die kulinarischen Genüsse wie Hunger und Durst auf dem Dorfplatz, der sich für drei Tage in eine gemütliche Straußwirtschaft verwandelt. Dafür sorgen u.a. die Winzer aus Rheinhessen und der Mosel, die aus ihren Kellern Weine und Sekte vom unkomplizierten Tropfen für jeden Tag bis zum Spitzenprodukt mitgebracht haben.

Darüber hinaus sorgen u.a. der Krönungsakt von Maria I. am Freitag, das Keltern des Lengsdorfer Weins am Samstagnachmittag, das Showprogramm am Samstagabend sowie das große Abschlussfeuerwerk am Sonntagabend für Höhepunkte. Und damit es richtig gemütlich wird, sorgen die musikalischen Highlights an allen drei Tagen auf der Festbühne für Unterhaltung.

Das Programm des 25. Weinfests



Freitag, 16. September

17.00 Uhr: Dorfplatz: Öffnung der Weinbrunnen

18.00 Uhr: Auftritt der Tanzgruppe KG Teddybären

19.00 Uhr: Einzug der Festgemeinde auf dem Dorfplatz und Krönungsfeierlichkeiten der Lengsdorfer Weinkönigin Maria I. Bock

21.00 Uhr: Live-Musik mit "handmade"

Samstag, 17 September

16.00 Uhr: Dorfplatz: Öffnung der Weinbrunnen

16.30 Uhr: Platzkonzert "Seiwerather Musikanten"

17.30 Uhr: Heimatmuseum: Kelterung des Lengsdorfer Weins durch den Heimat- und Verschönerungsverein

21.00 Uhr: Abendveranstaltung mit den "Cöllner", die kräftig einheizen

Sonntag, 18. September

10.30 Uhr: St. Peter: Festgottesdienst mit dem Kirchenchor

11.00 Uhr: Dorfplatz: Eröffnung der Weinbrunnen

11.15 Uhr: "Frühschoppen" auf dem Dorfplatz

14.00 Uhr: Platzkonzert "Iseleker Musikanten-Express"

15.00 Uhr: Feierlicher Einzug der Festgemeinde, die "Knallharde" begleiten Maria I.

18.00 Uhr: Live-Musik mit "Himmel & Äd"

21.00 Uhr: Großes Abschlussfeuerwerk zum Ausklang des Weinfests