Schwertfisch und Foto-Torte

Duisdorf (who). Dieses Jahr gab es gleich zwei Eröffnungen bei der 9. HardtbergKulturNacht. Neu war die Eröffnung im Kulturzentrum, die eine Stunde früher als gewohnt stattfand. "Als ich heute zum Himmel schaute, ist mir der erste Stein der Erleichterung vom Herzen gefallen", sagte der 1. Vorsitzende von HardtbergKultur, Enno Schaumburg. So lohne es sich, heute Abend seinen Kulturvorrat zu bereichern. Zum einen seien die Standorte dank der tatkräftigen Unterstützung von Koordinator Dieter Pinsdorf auf insgesamt 29 Teilnehmer gestiegen, sagte Schaumburg, der allen Aktiven und den Geschäftsleuten für deren Teilnahme dankte.

Bürgermeisterin Petra Thorand konnte sich im Kulturzentrum gemeinsam mit Enno Schaumburg über die Unterstützung mittels eines Schecks über 1.500 Euro für die Kulturnacht freuen, die der Filialleiter der Sparkasse Hardtberg, Michael Söllheim, und seine Kollegin, Annette Harings-Pelzer, überreichten und die die Kulturnacht bereits zum 8. Mal unterstützten. Thorands Dank galt darüber hinaus dem Verein HardtbergKultur, der die Kulturnacht dieses Jahr alleine vorbereitet hatte, sowie den Sponsoren.

Die zweite Eröffnung gab es im Rathaus Hardtberg, indem Petra Thorand die Ausstellung von Erika C. Kömpel eröffnete. Das langjährige Mitglied der Künstlergruppe "Semikolon" präsentierte dort anlässlich ihres 70. Geburtstags Werke ihres 30-jährigen Schaffens. In erster Linie Fotos und Skulpturen, die noch bis zum 7. Oktober zu sehen sind. Den musikalischen Rahmen bildete hier Akkordeonspieler Jacob Niller, der bei Jugend musiziert und Beethoven Bonnensis erste Preise gewonnen hat.

Dann hatte man die Qual der Wahl. Einige Ausstellungen dauerten von 18 bis 24 Uhr. Wohingegen die Veranstaltungen unter der Rubrik "Musik, Tanz und Theater" zum gleichen Zeitpunkt begannen. Und wenn man sich dann noch bei den insgesamt sieben Mitmachenden unter der Rubrik "Kulinarisches" stärken wollte, musste man dort zum Teil nach einem Platz suchen.

Zum Glück hatten einige Teilnehmer gleich zwei Highlights für diesen Abend zu verzeichnen, wie z.B. die Sparkasse Am Burgweiher mit der Ausstellung von Olaf Menke und der "Kölschen Soul Diva" Amadea Brüsselbach, oder das Bäderstudio Pinsdorf, das Aktmalerei von Renate Feuser-Wild zeigte - die ebenfalls in ihrem Atelier ausstellte - und bei der Tom P.erformed Astor und Stephan Eisel es musikalisch "krachen" ließen. Mitmachen beim Malen war u.a. im Reformhaus Blattner, Mittanzen bei der Volkshochschule und dem Tanz-Center Rose angesagt. Bei der Führung von Hans Berg konnte man Duisdorf mit anderen Augen kennenlernen, der Musikverein Duisdorf zeigte in der St. Rochuskirche ein kleines Stückchen seines musikalischen Könnens und passend zum Ambiente spielte das Terzett "Tonträger" Live-Musik bei Freikost Deinet. Jazz um "Mord und Totschlag" gab es bei Optic Zapp.

Musikalisch gab's mit dem Jazz-Duo beim Bistro Eselchen was zu Gehör und darüber hinaus leckere Weine und u.a. Flammkuchen. Einen Original Schwertfisch konnte man im Amonia bewundern und zu griechischer Musik tanzen und genießen.

Das Kondi-Café Penkert bot ebenso wie Bonaccura Jazz mit Papa Toms GmbH, jazzig ging es auch bei Schell's Eck zu, die darüber hinaus mit kleinen Foto-Törtchen lockten. Paolo Granatella sorgte am Kulturzentrum dafür, dass die Liebhaber von Kunst und Musik nicht verdursteten und in den Rathausstuben gab es "deutsche Kultur" mit frisch Gezapftem sowie dem KulturNachtSchnitzel.

Bei dem lauen Wetter konnte man so sehr schön einen netten Abend verbringen, der für allerlei Kurzweil und Unterhaltung sorgte. Da konnte man sich wünschen, dass die Kulturnacht öfter wäre, damit auch abends immer viel "Los" ist in der Duisdorfer Fußgängerzone.