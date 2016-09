Jeder Cent kommt an

Duisdorf (who). Sie ist die älteste Hilfsaktion einer regionalen Tageszeitung in Deutschland und hat im letzten Jahr rd. 1,1 Millionen Euro für bedürftige Senioren in Bonn und der Region ausgeschüttet: die Aktion Weihnachtslicht des Bonner General-Anzeigers. Damit unterstützt die Bonner Tageszeitung seit über 60 Jahren die Bedürftigen in Bonn.

"Mit den 10.000 Euro, die ich heute für das Weihnachtslicht entgegennehmen kann, ist die VR-Bank einer unserer Großspender", sagte der Vorsitzende des Vereins Weihnachtslicht, Bernd Leyendecker. Das zeige wieder einmal, dass die VR-Bank sozial eingestellt ist, sagte Leyendecker. Man könne jeden Cent gebrauchen, denn die Entwicklung zeige, dass viele ältere Menschen mit der Rente nicht mehr hinkämen. Und beim Weihnachtslicht komme jeder Cent auch bei den Bedürftigen an, da zum einen der Verlag sämtliche Nebenkosten des Vereins übernimmt und die Arbeit zum überwiegenden Teil, bis auf zwei Kolleginnen, ehrenamtlich getätigt werde, erläuterte Leyendecker.

Waren es zu Beginn des Weihnachtslichts 1952 Sachspenden wie Möbel oder Bekleidung, die von den GA-Mitarbeitern an die Bedürftigen verteilt wurden, ist es heute hauptsächlich Bargeld, das gesammelt und nach Prüfung den Bedürftigen zugutekommt. Der überwiegende Teil der Spendengelder komme aus dem Kreis der GA-Leser und werde u.a. bei Weihnachtsfesten oder runden Geburtstagen und Firmenjubiläen gespendet. Bedürftige können sich beim GA melden oder werden von Verwandten und Bekannten genannt, sagt Leyendecker.

"Dass die Anzahl der bedürftigen Senioren immer größer wird, wissen wir", sagte der Vorsitzende des Stiftungsrats, Dr. Monique Rüdell, bei der offiziellen Spendenübergabe in der VR-Bank. "Deshalb haben wir uns entschlossen, der Aktion Weihnachtslicht erneut eine große Sachspende zukommen zu lassen und hoffen, dass wir damit vielen Senioren helfen können", ergänzte Stiftungsvorstand Rainer Jenniches.

Die Stiftung der VR-Bank Bonn unterstützt seit 1997 zahlreiche soziale Projekte, darunter viele Projekte für Jugendliche, im Geschäftsgebiet der VR-Bank Bonn.