Jetzt in neuem Outfit

Endenich (we). Es ist nicht nur die Fassade, die neu ist an Endenichs Improvisationstheater, der Springmaus. Die neu gestaltete Fassade ist vielmehr ein Anzeichen für eine inhaltliche Neuorientierung. Das sagte Springmaus-Chef Andreas Etienne gelegentlich einer kleinen Feierstunde zum Abschluss umfänglicher Sanierungsarbeiten.

Sichtbar davon ist im Wesentlichen die Fassade. Roger Willemsen und Hanns Dieter Hüsch schauen nunmehr nachdenklichen Blickes von der Hauswand auf die Endenicher und deren Kulturmeile. Die Konterfeis der beiden hat Farbdesigner Thomas Stolz im Auftrag der Hausbesitzer aufgebracht. Das wertet den ansonsten eher schlichten Bau deutlich im Sinne der Springmaus auf: "Hanns Dieter Hüsch habe ich zum ersten Mal im Kölner Senftöpfchen gesehen. Und ihn angesprochen, ob er nicht mal bei uns auftreten wolle. Dass er das getan hat, hat uns viele Türen geöffnet", erinnert sich Andreas Etienne. Und Roger Willemsen: "Er ist Bonner und mit ihm habe ich viele schöne Abende hier verlebt. Er hat sehr viel geschrieben", erläutert der Springmaus-Chef die Bedeutung von Roger Willemsen für das Haus der Springmaus.

"Gelungen, Kompliment", lobte auch Bonns Kulturdezernent Martin Schumacher die Arbeit. Mit Hilfe von Spenden ist die Renovierung vonstatten gegangen. Zur inneren Renovierung meinte Andreas Etienne, man müsse sehen, wie man an junge Leute herankomme. Dazu haben die Springmäuse einen Kreis von Kreativen um sich geschart, die ab sofort aktiv die Programme mitgestalten sollen. Ein Ergebnis der Neuen: Die Karnevalsfeier, erstmals im Programm der Springmaus. Andreas Etienne ist sich sicher, dass dabei etwas Neues, Originelles herauskommen wird. Neue Programme sollen dazu beitragen, vermehrt junges Publikum in die Springmaus zu locken. Auch neue Formate, die etwa außerhalb des Hauses in der Lounge des PostTowers geboten werden, interessieren junges Publikum für die Springmaus.

Wann Andreas Etienne selbst zurück tritt, ließ der offen. Es klang so, als solle zunächst einmal die neue Kreativabteilung ihre Arbeit machen. Man darf gespannt sein auf die ewig junge alte Springmaus.