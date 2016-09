Ersungen, gespendet

Bonn (we). An historischer Stätte erhielten die Vertreter des Spendenparlaments einen Scheck über 4.200 Euro: Im Haus der Geschichte und da im alten Plenarsaal-Ambiente, übergab Katrin Höpker den Betrag. Die ausgebildete Musikerin hatte mit einem ihrer seit 2008 erfolgreichen "Mitsingkonzerte" im Foyer des geschichtsträchtigen Hauses vor 840 begeisterten Zuschauern diese Summe eingespielt. Sie hatte die zahlriechen Besucher und Besucherinnen mit auf eine Zeitreise durch die Musik der vergangenen Jahrzehnte genommen.

Das Bonner Spendenparlament, eine 455 Mitglieder starke Organisation, hat seit seiner Gründung 2008 142 soziale Vorhaben gemeinnütziger Vereine in Bonn mit 387.000 Euro gefördert.

"Der Erlös des Höpker-Konzerts fließt in die aktuelle Projektarbeit ein", so Rita Koch vom Vorstand des Parlaments. Das stimmt bei regelmäßigen Sitzungen über die Förderanträge der Vereine ab. Über neue Anträge wird in der kommenden Parlamentssitzung am 12. November abgestimmt. Gefördert werden solche Vorhaben, die von Armut, Isolation und Wohnungslosigkeit Betroffenen helfen, die zur Bildung und Ausbildung junger Menschen beitragen und die zur Integration und Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen geeignet sind.