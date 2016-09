Kein Grund dagegen

Bonn (we). "Ich wollte als Kind eigentlich Wissenschaftler werden." Dieser Satz, gar nicht so gemeint, erlaubt dennoch einen Einblick in die Geisteswelt von Wim T. Schippers. Ja, das ist der mit der Erdnussbutter. Die auf dem Boden des Kunstvereins, ist wohl das bekannteste Werk des Multi-Talents. Er macht Kunst, ohne dass das Kunst ist. Alltägliches wie ein verbeultes Auto, ist reduziert auf seinen eigentlichen Sinn. Die Grundlagen des Seins eruieren. Wie ein Wissenschaftler.

"Form follows function" sagt Wim T. Schippers lapidar zu dem verbeulten Taxi, das einst in Paris gefahren ist. Zu Anfang unseres Gesprächs geht es aber um Goethe. Egmont. Den bewunderte er. Und dazu Beethovens Musik. Dramatiker ist er. Hat fürs Schauspiel geschrieben. Musiker ist er auch. "Mein Vater wollte, dass ich Piano spiele. Also hab ich das gelernt. Aber ich habe lieber Trompete gespielt."

Überhaupt, die Eltern, vor allem der Vater: "Wie meine Geschwister sollte ich Lehrer werden." Seine Geschwister sind das fast alle auch geworden. Er nicht. Er hat schon als Kind gezeichnet - "stupid drawings" - und mit 17 seine erste Ausstellung gehabt. "Die Leute mochten das. Und haben das gekauft", scheint er sich heute noch zu wundern.

700 Fragen haben sie ihm gestellt bei einer Fernsehsendung. Nach seiner Kunst, nach dem warum und wieso. Es macht nicht den Eindruck, als habe ihn das besonders gekümmert. "Sicher haben meine Werke irgendwie immer mit sozialen Bezügen zu tun", sagt er. Aber darauf scheint es ihm nicht anzukommen. Zeigen will er, was gemacht hat. Was er aktiv bewegt hat. Und das ist bereits eine Menge. Vom Radio- über Fernsehmoderator, vom Maler bis zum Performance-Künstler, vom Grafiker zum Fluxus-Adepten: Die Schaffenskraft versiegte nie.

Fluxus scheint immer noch in ihm zu Schlummern. Fluxus ist, laienhaft gesagt, die Kunst des Vergänglichen. Es hat nichts eine eindeutige Bedeutung, kein Bezug ist erkennbar, es sei denn, einer aus dem praktischen Leben. Das ist alles, bloß nicht langweilig. Das Wort "Retrospektive" ist ihm zu groß. Dazu sind seine Werke vielfach in den Museen der Welt vertreten. Einige Dinge aber hat er mitgebracht nach Bonn.

Ob die ihm wichtig sind? "There was no reason not to do", sagt er unschuldig. Die Ausstellung mit seinen Werken läuft im Kunstverein Bonn läuft noch bis zum 30. Oktober. Ach so: Es gibt keinen Grund, nicht hinzugehen.