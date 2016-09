Unser Beethoven

Foto: we

Bonn (we). Es sind noch Karten zu haben. Ansonsten: Es läuft, das Bonner Beethoven-Fest 2016. Noch bis zum 9. Oktober. In einer Pressekonferenz zum Start des Programms machte Intendantin Nike Wagner noch einmal Appetit auf das Event: Das heißt "Revolutionen". Und revolutioniert werden nicht nur die musikalischen Angebote. Sondern auch das Drumherum. Sie sei sicher, dass auch die Älteren den neuen Event-Charakter bestimmter Projekte zu schätzen wüssten, so Nike Wagner. Und es sei klar, dass gerade die Jüngeren damit etwas anzufangen wüssten.

Die Renovierung zieht sich durch das ganze Programm. Und ist für hiesige Verhältnisse in der Tat nahezu revolutionär. Sagen wir ungewöhnlich. Ungewöhnliche, selten gespielte Stücke stehen auf der Agenda. Auch Musik, die nach revolutionären Ereignissen im jeweiligen Heimatland entstanden ist. Und deren politische Wirkung nicht ohne Einfluss auf die zeitgenössische Musik geblieben ist.

Russische Musik, arabische, Musik, die aus der Zeit nach der französischen Revolution stammt. Dazu Interdisziplinäres, wie eine Tanzgruppe, die politische Inhalte mit sozialen Auswirkungen aufarbeitet. Kurzum: Ein Bruch mit tradierten Hörgewohnheiten. Eben Revolutionäres. Das ist wohl auch einem echten Festival angemessen, das gelinde provozieren soll. Zum Denken anregen.

Nike Wagen sieht sich damit auf dem Weg zum Festival 2020. Diesem, dem 250. Geburtstag Beethovens, fiebert alles entgegen. Die Brüche im Programm sind eines international ausgerichteten Festivals würdig. Und auch dringend notwendig, um sich damit von den in Beliebigkeit schwelgenden anderen Musik-Festveranstaltungen abzuheben.

59 Veranstaltungen an 23 Spielstätten sind im Angebot. OB Ashok Sridharan sieht sich auf dem richtigen Weg zum Jubeljahr. Die Finanzierung des Festivals mit jährlich 1,6 Millionen Euro und die langfristigen Zusagen der Sponsoren stehen. Die Vermarktungsgesellschaft ist gegründet. Die Beteiligten sind in Kontakt miteinander. Alle Aktivitäten sollen gebündelt werden, um insgesamt mehr Kraft zu entwickeln. Ein großer Schritt auf dem Weg zu dem allseits geäußerten Wunsch, das Publikum möge sich mit Bonn und seinem Festival identifizieren, ist gemacht: Die bewusste und gekonnte Einbeziehung der Öffentlichkeit per Public Viewing macht allen klar: Das ist unser Beethoven, das ist unsere Stadt, das ist genau mein Ding.