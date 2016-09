Erfolgreicher Saisonstart

Bonn (we). Es war die vierte Veranstaltung dieser Art: 17 Galerien und Kunsträume hatten ihre Türen geöffnet, um an einem Tag für die breite Öffentlichkeit zu zeigen, was sie haben: "Wir wollen mit dem "saisonstart" den Bonnern zeigen, welche Vielfalt ihre heimischen Kunstschaffenden bieten", sagt Nicola Weppelmann, eine der Initiatorinnen des Saisonstarts. Mitorganisatorin Gisela Clement: "Es sind viele Menschen gekommen, die üblicherweise nicht zum Kunstpublikum gehören".

Große Häuser wie das Kunstmuseum, die Bundeskunsthalle und das LVR-Museum hatten ihre Tore für ihre zur Zeit laufenden Top-Ausstellungen offen. Und kleine Häuser nutzten die Chance, bekannt zu werden: "Ich habe drei Räume. Zwei davon sind Ausstellungsräume. Einer ist mein Atelier", erzählt Cornelia Genschow von der Galerie "Raum für Kunst und Natur" in der Eifelstraße.

"Die zwölf Künstler, die ich vertrete, haben in ihren Arbeiten alle einen Bezug zur Natur. Das kann Malerei sein, Installationskunst. Auch philosophische Inhalte werden vermittelt. Etwa zur Artenvielfalt. Objekte und Bildhauerei ergänzen mein Angebot. Video- und Fotokunst allerdings habe ich nicht."

Alle Beteiligten und ihre Gäste genossen den weiteren Abend zum Abschluss des Saisonstarts auf dem Dach der Bundeskunsthalle bei einem Get together. Das Wetter spielte in Form eines lauschigen Abends mit. Und so ließ man den Abend bei engagieren Diskussionen rund um die Kunst ausklingen. Die Kunstsaison in Bonn ist eröffnet.