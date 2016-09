Offizieller Startschuss zum Heimat shoppen

Am Samstag besuchten der WGH-Vorsitzende, sei Stellvertreter sowie Duisdorfs Weinkönigin und ihr Schirmherr die teilnehmenden Geschäfte (v.l. Alexander Zablinski, Regina Rosenstock vom WGH-Vorstand, Gisbert Weber, Bürgermeisterin Petra Thorand, Weinkönigin Constanze I. Zapp und Schirmherr Hans Berg).

Foto: who

Duisdorf (who). Zum Auftakt des zweitägigen "Heimat Shoppen" hatte der Vorsitzende der Wirtschafts- und Gewerbegemeinschaft Hardtberg (WGH), Gisbert Weber, den Hauptgeschäftsführer des Einzelhandelsverbands Bonn Rhein-Sieg Euskirchen (EHV), Adalbert von der Osten, den Hauptgeschäftsführer der IHK Bonn/Rhein-Sieg, Dr. Hubertus Hille, sowie den Geschäftsführer Handel der IHK, Prof. Dr. Stephan Wimmers, in die WGH-Geschäftsstelle eingeladen.

Damit machten sie zum zweiten Mal die Bürger und Kunden auf die zahlreichen Leistungen der Händler vor Ort sowie den Wert des Einzelhandels für Stadt und Bürger aufmerksam. "Ein fantasievoller Einzelhandel sowie eine lebendige Gastro-Szene machen die Städte doch erst unverwechselbar", hob der Hauptgeschäftsführer des EHV hervor. Und Hubertus Hille meinte, dass die Kunden mit den Füßen abstimmen und es in der Hand haben, dieses Angebot zu erhalten. Wobei er nicht für den Onlinehandel opponieren wolle.

Rund 1.000 Händler machten Bonn-weit mit, erläuterte Hille. An sie seien die 140.000 Flyer, 90.000 mit "Heimat Shoppen" bedruckte Papiertüten sowie rund 1.300 Plakate verteilt worden. Ziel sei nicht, an diesem Wochenende mehr Umsatz zu machen, sondern bei den Kunden und Käufern ein Bewusstsein zu schaffen, sagte Hille.

Bei der Aktion vor Ort hatten die Händler "freie Hand" und konnten ihrer Kreativität freien Lauf lassen. "Unser teilnehmenden Geschäftsleute bedanken sich bei ihren treuen Kunden mit Sekt oder Selters, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen", sagte Gisbert Weber. Darüber hinaus sorgte ein Drehorgelspieler für Unterhaltung und Aufmerksamkeit. Genauso wie die zahlreichen gelben Luftballons, die mit Duisdorfer Esel und Slogan auf die Aktion aufmerksam machten. Einige Händler lockten mit speziellen Angeboten, wie z.B. Haushaltswaren Schneider, die ihre Duisdorfer Eselsmilch zum Verkosten angeboten hatten. Beim Shoppen vor Ort käme man nicht nur mit Freunden und Bekannten sowie den Ladenbesitzern ins Gespräch. Darüber hinaus zahle der Einzelhandel Gewerbe- und Umsatzsteuern, die der Stadt Bonn zugutekommen, bilde Lehrlinge aus, bestelle im Rahmen des Service für seine Kunden und unterstütze die Vereinswelt. Allein im Stadtbezirk Hardtberg profitieren so über 40 Vereine, die z.T. mit Spenden unterstützt oder in deren Vereinshefte die Geschäftsleute eine Anzeige schalten, um z.B. Festivitäten zu unterstützen, sagte Weber.

"Bei dem Angebot z.B. in Duisdorf mit seinem vielfältigen Mix können sich die Leute nicht über die fehlende Infrastruktur beschweren", sagte der WGH-Vorsitzende, der am Samstag gemeinsam mit Bürgermeisterin Petra Thorand, Weinkönigin Constanze I. Zapp, ihrem Schirmherrn Hans Berg und seinem Stellvertreter Alexander Zablinski den teilnehmenden Geschäften einen Besuch abstattete. In diesem Zusammenhang wünschte sich Gisbert Weber von den Filialisten mehr Engagement.