Zeitreise ins freundliche Mittelalter

Endenich (who). Der Förderverein der Endenicher Bibliothek führt seinen Internetnamen als "Leseburg Endenich". Dabei will er die Endenicher Burg und die dort beheimatete Bücherei keineswegs gegen Leseratten schützen - ganz im Gegenteil. Und getreu der Leseburg fand nun das mittlerweile sechste Mittelalterspektakel statt, mit dem der Förderverein seine Säckel auffüllen möchte, um die so verdienten Taler in vielfältiger Weise wieder der Bibliothek zukommen zu lassen.

Bereits kurz nach der Eröffnung herrschte solch ein geschäftiges Treiben, wie es die Burg Endenich wohl schon seit Jahrhunderten nicht mehr erlebt hat. Den Andrang an das alle zwei Jahre stattfindende Spektakel konnte man auch an den zahlreichen Stahl- statt Schlachtrössern ablesen, die vor der Burg an der "Bachjass" angekettet waren.

"Viele Gäste kommen in ,recht gewandtem Erscheinen' daher, wobei vor allem die jungen Burgfräulein, Prinzessinnen, Knappen und Ritter sofort ins Auge stechen", lachte die Vorsitzende des Fördervereins Gabriele Hähner. Sämtliche Einnahmen möchte der Förderverein in die Bücherei oder Projekte wie z.B. Lesungen in Schulen, Theaterworkshops sowie den Einkauf von Medien für die Endenicher Bibliothek fließen lassen, erläuterte Hähner, die an dieser Stelle den rd. 120 Helfern dankt, die tatkräftig bei den Vorbereitungen zum 6. Mittelalterspektakel beigetragen haben.

Die ganze Wiese um die ehemalige Wasserburg hatte sich dank der Ritter- und Fahrensleute in ein riesiges Lager verwandelt, auf dem allerley Kurzweyl und lukullische Spezialitäten wie Wildsau am Spieß, das berüchtigte "Furzgulasch" oder Rebensaft mit oder ohne "Geist" geboten wurden. Auf dem Kinderturnierplatz konnte der Nachwuchs seine Geschicklichkeit probieren, wie Bogenschießen, Ritterspielen oder Jonglieren. Man konnte alten Handwerken zusehen wie dem Leyendecker oder Töpfer, bei der Filzerey, dem Ledermacher oder dem Töpfer sowie beim Schellenbänder flechten selbst Hand anlegen.

Für die musikalische Unterhaltung sorgten "Die Irrlichter" und "Portae". Der Zauberer zog vor allem das Jungvolk ebenso in den Bann wie der Puppenspieler, wohingegen das Angebot der Gewandmeisterey vor allem den Älteren zusprach. Getreu dem Motto "Antiche Gaudium", frei übersetzt Endenich feiert, konnten so Groß und Klein bis zum Auskehr gegen 22 Uhr das Mittelalter nach Herzenslust genießen. Und allen Beteiligten war klar, dass in zwei Jahren wieder ein solches Mittelalterspektakel in Endenichs ältestem Gemäuer stattfinden soll.