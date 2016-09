SPORT kompakt

- Handball: Handball-Regionalligist HSG Rheinbach/Wormersdorf tritt am Samstag zum Saisonauftakt gegen den TV Jahn Köln Wahn an. Los geht es in der Halle an der Berliner Straße um 19 Uhr. Eine halbe Stunde später greift die TSV Bonn rrh mit ihrem Heimspiel gegen den Bergischen HC II in das Geschehen ein. Oberligist HSG Geislar-Oberkassel feierte zum Saisonauftakt vor eigenem Publikum einen 30:26 Sieg über den CVJM Oberwiehl. Samstag geht es für die HSG zum SC Fortuna Köln. Verbandsligist SG Ollheim-Straßfeld musste sich mit 34:39 der HSG Refrath/Hand geschlagen geben. Die Zweitvertretung der HSG Rheinbach/Wormersdorf gewann ihr Auftaktspiel gegen die HSG Euskirchen mit 27:23. Während Rheinbachs Reserve am Samstag beim TuS Opladen 2 aufläuft, tritt Ollheim beim Polizei SV Köln an.

Damen: In einem spannenden Oberligaderby behielt die TSV Bonn rrh. bei der HSG Siebengebirge mit 25:24 die Oberhand. Die TSV-Damen haben am kommenden Wochenende spielfrei. Verbandsligist Godesberger TV ging bei der DJK Leverkusen mit einer 21:23 Niederlage vom Feld. Der GTV empfängt am Sonntag ab 16:30 Uhr den TV Strombach 2 im Sportpark Pennenfeld. Ligakonkurrent TSV Bonn rrh. 2 ließ dem CVJM Oberwiehl mit 29:15 keine Chance. Die TSV-Reserve erwartet am Samstag ab 17:30 Uhr den SSV Nümbrecht. 23:19 gewannen die Landesliga-Damen der SG Ollheim-Straßfeld ihr erstes Saisonspiel gegen den Pulheimer SC. Ollheim tritt am Samstag beim VfR Übach-Palenberg an.

- Badminton: Gleich mit einem Doppelspieltag ist Bundesligist 1.BC Beuel in die neue Saison gestartet. Im Samstagsspiel unterlagen die Beueler dem 1.BV Mülheim mit 3:4, das Sonntagsspiel gegen den 1.BC Saarbrücken-Bischmisheim ging ebenfalls mit 3:4 verloren.

- Basketball: Auch für die Regionalliga-Basketballer beginnt am Wochenende die neue Saison. Dabei laufen die Telekom Baskets Bonn 2 am Samstag bei der BG Hagen auf. Mit dem Lokalderby SG BG Bonn/Meckenheimer TuS gegen SG Sechtem geht es am Samstag in der 2. Regionalliga gleich richtig zur Sache. Die Partie wird ab 18:30 Uhr in der Sporthalle der Elisabeth-Selbert-Gesamtschule (Hindenburgalle 50) ausgetragen.