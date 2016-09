Märchenhafte Kräuter und beeindruckende Erlen

Neunkirchen-Seelscheid (dwo). "Es passt alles, kommen sie nur gut zurück", wünschte Bürgermeisterin Nicole Sander den Wanderern und Mountainbikern, die an der Kirche Sankt Margaretha zu ihrer Tour aufbrachen.

Zum achten Mal richtete die Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid in Kooperation mit dem Verein "bergisch4" das Bergische Wanderfest aus. Etwa 300 Teilnehmer gingen auf eine der elf Strecken in Hennef, Much, Lohmar, Ruppichteroth und Neunkirchen-Seelscheid. Es kam ein neues Konzept zum Tragen, das sich jedoch als goldrichtig erwies. Bis auf eine Ausnahme begleiteten qualifizierte Führer die Wanderrouten und gaben an die Beteiligten eine Fülle an Informationen weiter, von der sie auch nach der Veranstaltung zehren konnten. Für viele war es ein Genuss, in der Natur den Geschichten und Anekdoten aus der eigenen Region zu lauschen. Egal, ob es um den "frühen Bergbau im Wenigerbachtal" ging oder die "Baumarten um Burg Herrenstein". Selbst Einheimische staunten über so manches Neue, und fanden es interessant, mal einen anderen Blickwinkel, zum Beispiel auf der "Wanderung im Süden von Neunkirchen", zu bekommen. Grandioses erfuhr man bei der "Erlen"-Exkursion mit Siggi Praegel, bei der eine Menge über diesen wunderbaren Baum zur Sprache kam. Wer bereits den klassischen "Kräuterweg" in- und auswendig kannte, reihte sich bei Elke Wagner zu einer "märchenhaften" Wildkräuterwanderung ein, denn zu diversen Pflanzen gab es tolle Geschichten zu erzählen. Eine Besonderheit stand dieses Mal mit der "Bröltalwanderung" für Menschen mit Behinderung auf dem Programm. Start war die Lebensgemeinschaft Eichhof, wo zwei Strecken mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden angeboten wurden. Mit erfahrenden Wanderscouts der Lebensgemeinschaft an ihrer Seite, konnten 36 Personen die Wege in vollen Zügen genießen. Großes Interesse galt auch der Mountainbike-Tour rund um die Wahnbachtalsperre, die sich mit ihrer 34 Kilometern Länge als ganz schön anspruchsvoll entpuppte. Die Familienwanderung durfte natürlich nicht fehlen. Sie startete jedoch als einzige Exkursion ohne Führer jederzeit am Hotel-Restaurant Caleo Latinum.