Damit Integration funktionieren kann

Rhein-Sieg-Kreis (dwo). "Ich sehe mich als Netzwerkerin", umschreibt Madeleine Rodríguez-Startz ihre Tätigkeit. Seit Mai diesen Jahres ist sie als Koordinatorin für das Ehrenamt in der Flüchtlingsarbeit beim Kreisverband Bonn/Rhein-Sieg der Arbeiterwohlfahrt angestellt. "Die Ehrenamtlichen im Rhein-Sieg-Kreis haben überwiegend positive Erfahrungen mit den Geflüchteten gemacht". Dennoch müssen nach der ersten Euphorie nun gezielte Hilfen und Angebote geschaffen werden, damit die Integration funktionieren kann. Das betrifft jedoch nicht nur die Asylsuchenden, sondern auch die Ehrenamtlichen selbst.

Deshalb will die AWO Bonn/Rhein-Sieg diese Menschen unterstützen und begleiten. Dazu tragen Fortbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen bei, die in Zusammenarbeit mit fachkundigen Partnern, wie das "Institut zur Interkulturellen Öffnung der AWO Mittelrhein", entstanden sind. Zum Beispiel behandelt die Vortragsreihe des Kreisverbandes Themen wie "Umgang mit Traumatisierungen geflüchteter Menschen" oder "Einblick in Asyl und aufenthaltsrechtliche Fragen". Die Praxisberatung/Supervision in der Flüchtlingsarbeit ist bereits ausgebucht, sodass ein weiterer Termin in der Planung ist.

"Es geht aber ebenfalls darum, auf die Bedürfnisse von Geflüchteten einzugehen", erklärt Madeleine Rodríguez-Startz. Erfolgreich erwies sich die Vorbereitung auf den Anhörungstermin beim "Bundesamt für Migration und Flüchtlinge". Hier erfahren Betroffene und Helfer, wie das Interview abläuft, das darüber entscheidet, wer in Deutschland bleiben darf oder nicht. Bisher fanden diese Veranstaltungen erfolgreich in Niederkassel, Siegburg, Ruppichteroth und Troisdorf-Oberlar statt. Aber auch die Unterstützung von Projekten wie "Durchblicken und Durchstarten" sollen fortgeführt werden. Hierbei helfen Ehrenamtliche bei Vermittlungen von Patenschaften, die jungen Geflüchteten zum Beispiel eine Praktikumsstelle verschaffen. Außerdem sind Webinare und Schulungsfilme fürs Internet angedacht. Derzeit gibt es viel zu tun, um die hier lebenden Flüchtlinge in die Gesellschaft zu integrieren. Die Angebote der AWO richten sich an alle Interessierten. Mehr im Internet unter www.awo-bonn-rhein-sieg.de