Semesterstart auf dem Campus Bad Honnef

Rhein-Sieg-Kreis/Bad Honnef (zi). Rund 340 Studierende haben in diesen Tagen an der IUBH School of Business and Management ihr Studium in einem der Bachelorstudiengänge Hospitality, Tourismus-, Event- und Luftverkehrsmanagement sowie Internationales Management begonnen. Zeitgleich starten auch die MBA- und Masterstudiengänge mit Spezialisierungen im internationalen Dienstleistungsmanagement. Die Studierenden am Campus Bad Honnef wurden durch das Rektorat der IUBH begrüßt. Mit dem Schlachtruf "IUBH-Go for it" grüßten die Studenten auf dem Campus-Innenhof fröhlich zurück. Sie durchlaufen zunächst eine kurze Orientierung mit Teambuilding-Events, zahlreichen Einführungsvorträgen und Informationen zur Campusinfrastruktur wie etwa Bücherei, Mensa und Informationstechnik (IT). Besonders Einführungen in die IT werden für die Studierenden der IUBH immer wichtiger, da nicht nur Stundenpläne und Klausuranmeldungen online zur Verfügung stehen, sondern auch immer mehr Vorlesungen durch digitale Formate ergänzt werden, die das erfolgreiche Studieren vereinfachen.

Margit Rüfner-Bahne, neue Campusdirektorin am Standort Bad Honnef, freute sich:"Auch im Wintersemester 2016/17 ist die IUBH auf Wachstumskurs. Unsere Studierenden profitieren von der vielfach ausgezeichneten Qualität und Innovationsstärke unserer Lehre und der Nähe zu unseren Schlüsselbranchen. Das macht sich auch in der gestiegenen Zahl unsere Studenten bemerkbar. Neben dem dualen Studium, dass in diesem Semester in Bad Honnef startet, freuen wir uns besonders über die zahlreichen internationalen Studierenden, die die internationale Anerkennung unserer Hochschule bestätigen und unser Campusleben bereichern."

Neben den regulär eingeschriebenen Studierenden nehmen auch zehn Austauschstudierende ihr Studium an der Hochschule auf, darunter zwei Studierende, die im Rahmen von Dual Degree Vereinbarungen einen akademischen Abschluss der IUBH anstreben. Auch sie profitieren von dem weltweiten Netzwerk der IUBH an Partnerhochschulen und Kooperationsunternehmen. So finden im November wieder die Career Days statt, in deren Rahmen sich zahlreiche potenzielle Arbeitgeber den Studierenden auf dem Campus präsentieren.

Auch an den Studienstandorten in Bad Reichenhall und Berlin beginnt in den kommenden Tagen das Semester, dort nehmen insgesamt rund 90 Studierende ihr Studium auf.

Unter den rund 1.600 Studierenden der IUBH School of Business and Management sind aktuell über 85 Nationen vertreten. In den englischsprachigen Lehrveranstaltungen lernen Studierende aus ganz Deutschland gemeinsam mit ihren internationalen Kommilitonen und erwerben so wichtige Kompetenzen für ihren erfolgreichen Berufseinstieg.

Gut gelaunt starteten die Erstsemester in ihren Studienalltag auf dem Campus der IUBH Bad Honnef. Foto: Zumbusch