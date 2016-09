Münsterplatz war ein großer Sportplatz

Bonn (who). Das SSF-Festival ist eine feste Größe im Bonner Sport und aus dem Veranstaltungsreigen der Bundesstadt nicht mehr wegzudenken. Auch das diesjährige Festival, das bereits zum 41. Mal gefeiert wurde, lockte wieder zahllose Besucher aus Nah und Fern an.

Wie in den letzten Jahren war die Bühne wieder Richtung Münster/Commerzbank aufgestellt, davor waren einladend Tische und Bänke aufgestellt. Die Bühne stand ebenso, wie das erstmalig aufgebaute Oval in der Mitte des Münsterplatzes im Focus der Zuschauer. Abwechselnd stellte sich hier und auf der Bühne der Verein mit seinen unterschiedlichen Aktivitäten und Sportarten vor. Mit seinen über 9.000 Mitgliedern ist der SSF der größte Sportverein Bonns, der zum einen mit vielen Mitmachaktionen lockte und bei dem zum anderen die Aufnahmegebühr sparte, wenn man an diesem Tag den Schwimm- und Sportfreunden Bonn beitrat.

Auf der Bühne bot das "Perspektivteam" der erfolgversprechenden jungen Sportler, die sich und ihre Sportart allesamt vorstellten, den passenden Rahmen für die großzügige Spende der Stiftung Sport der Sparkasse in Bonn. Den mit den jungen Sportlern hatten Martin König, Mitglied des Kuratoriums der Stiftung Sport, und Susanne Frings, Geschäftsführerin der Stiftung Sport, gemeinsam mit Ferdinand Krause, Vorstandsmitglied des SSF Bonn, die Bühne betreten.

Mitgebracht hatten König und Frings einen dicken Scheck in Höhe von 19.800 Euro, den sie an Krause überreichten. Krause dankte in Namen der jungen SSF-Sportler, denn für diese Fördermittel werden für die Anstellung von qualifizierten Trainern und die Anschaffung neuer Sportgeräte eingesetzt. Insgesamt hat die Stiftung Sport die Nachwuchsarbeit in 27 Jahren insgesamt 3,7 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, davon allein in 2015 insgesamt für 36 Bonner Sportvereine rund 130.000 Euro, erläuterte Martin König.

"Das Wetter ist hervorragend und der Besucherandrang ist wie immer gut", freute sich Haupt-Organisatorin Anne-Marie Nierkamp vom SSF. Die Kinder seien eifrig dabei, an den verschiedenen Ständen die Sportarten mitzumachen. Dabei konnten sie, neben den bekannten und etablierten Sportarten, auch die "exotischen" wie z.B. Lacrosse oder Floorball ausprobieren. Und auch die Größeren nutzten die Gunst der Stunde, denn rings um das große Oval, auch Sportarena genannt, hat der SSF in den weißen Pavillons die verschiedenen Sportmöglichkeiten präsentiert.

Während in der Sportarena die Sportarten gezeigt wurden, die etwas mehr Platz benötigten, wie z.B. Volleyball, Rollator-Parcours, Ski-Gymnastik oder Tai-Chi, war die Bühne Schauplatz der offiziellen Eröffnung durch Oberbürgermeister Ashok Sridharan und anschließend u.a. des Stepptanzes und Hip-Hop, der musikalischen Unterhaltung mit "SoulCake" oder der Sportlerehrung. Hier wurden z.B. Sportler geehrt, die über eine 50-jährige Mitgliedschaft zum SSF verfügen.