Gut für die Menschen vor Ort

Region (red). Der Aktionstag "Heimatshoppen" geht in die nächste Runde: Der Einzelhandelsverband Bonn Rhein-Sieg Euskirchen e. V. (EHV) und die Industrie- und Handelskammer (IHK) Bonn/Rhein-Sieg wollen mit ihrer Aktion" am 9. und 10. September auf die zahlreichen Leistungen der Händler vor Ort und den Wert des Einzelhandels für Stadt und Bürger aufmerksam machen.

Dazu finden Aktivitäten in der Bundesstadt Bonn und in 15 Kommunen des Rhein-Sieg-Kreises statt. Schirmherr der Aktion, die 2014 von der IHK Mittlerer Niederrhein initiiert wurde, ist wieder NRW-Wirtschaftsminister Garrelt Duin. Die Aktionstage wurden im vergangenen Jahr zum ersten Mal in der Region Bonn/Rhein-Sieg mit großem Erfolg durchgeführt, in diesem Jahr nehmen bereits sieben IHK-Bezirke in NRW teil.

Während die Händler bei der Gestaltung der Aktion ihrer Kreativität freien Lauf lassen können, ist das "Heimat shoppen"-Erscheinungsbild gleich: Es gibt Flyer, Poster und Papiertüten in einheitlichem Design. "Heimat shoppen stärkt die Kommunen vor Ort", erläutert IHK-Hauptgeschäftsführer Dr. Hubertus Hille: "Jeder Euro, den Verbraucher innerhalb der Gemeindegrenzen ausgeben, nutzt der Region, denn Einzelhändler und Gastronomen zahlen Gewerbesteuer. Somit stärkt jeder Einkauf oder auch der Restaurantbesuch die wirtschaftliche Grundlage des eigenen Ortes." Ferner bedeute "Heimat shoppen" auch weniger Umweltbelastung durch weniger Energieverbrauch und weniger Staus.

Der Hauptgeschäftsführer des Einzelhandelsverbands Bonn/Rhein-Sie/Euslkirchen, Adalbert von der Osten, stellt weitere Gründe für die gemeinsame Aktion heraus: "Nicht nur Gebäude und Geschichte machen einen Ort besonders. Auch die Vielfalt der Einkaufsmöglichkeiten und die Besonderheit der Gastronomie prägen gas Gesicht der Kommunen. Je mehr Bürger diese Angebote nutzen, desto attraktiver und lebendiger wird die eigene Stadt oder Gemeinde." Ferner sichere "Heimat shoppen" Arbeit und Ausbildung, da der Einzelhandel zu den größten Arbeitgebern und Berufsausbildern vor Ort zähle.

Der Einkauf vor Ort bedeute aber auch die Unterstützung von Brauchtum und Bürgerengagement durch lokale Veranstaltungen oder Festivitäten. Von der Osten: "Heimat shoppen" bedeutet schließlich einkaufen bei Nachbarn und Freunden: Gute Beratung und Service steigern die Kundenzufriedenheit. Wer kann besser beraten als jemand der weiß, was die Kunden vor Ort wünschen?"

Die Einzelhändler vor Ort und die Gewerbegemeinschaften haben sich eine ganze Reihe toller Aktionen ausgedacht, um das Thema "Heimat shoppen" für die Kunden mit Leben zu füllen. Natürlich werden alle mit Flyern und den großen "Heimat shoppen"-Einkaufstüten für die Aktion werben. 140.000 Flyer sind gedruckt und 90.000 Einkaufstüten bestellt worden. Darüber hinaus gibt es in vielen Orten und Einkaufsstraßen Verkostungen und Erfrischungen für die Kunden, Luftballonwettbewerbe, Sammelkartenaktionen, Gewinnspiele und vieles mehr. Es beteiligen sich Händler aus der Stadt Bonn und allen Kommunen des Rhein-Sieg-Kreises. 20 Städte und Gemeinden nehmen teil mit 37 Werbegemeinschaften/Gewerbevereinen und rund 1.200 Händlern.